Зеленский утвердил состав делегации для участия в Генассамблее ООН: кто в нее вошел

ООН (Иллюстративное фото: Sarah Yenesel/EPA)

Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым утвердил состав делегации Украины для участия в работе 79-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Соответствующее распоряжение №99/2024-рп опубликовано на сайте Офиса президента.

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В документе говорится, что глава делегации – министр иностранных дел Андрей Сибига. Заместителем главы делегации утвержден постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Также Зеленский включил в делегацию заместителя руководителя ОП Игоря Жовкву, генерального прокурора Андрея Костина (по согласию), заместителя руководителя ОП Ирину Мудрую, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министра юстиции Ольгу Стефанишину и председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова (по согласию).

Заместители членов делегации: посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (по согласию), директор Департамента международных организаций МИД Валентин Скуратовский.

10 сентября в Нью-Йорке начала работу очередная сессия Генассамблеи ООН, в конце месяца состоятся дебаты высокого уровня с участием глав государств и правительств.

16 сентября Голос Америки писал, что выступление Зеленского ожидается 25 сентября.

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