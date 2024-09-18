Президент Финляндии предложил исключить из Совбеза ООН страну, ведущую незаконную войну

Александр Стубб (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент Финляндии Александр Стубб предложил реформировать Совет Безопасности Организации объединенных наций. О своей инициативе лидер Финляндии рассказал в интервью агентству Reuters.

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Стубб призвал к расширению Совбеза ООН, отмене права вето одного государства и приостановлению членства страны, участвующей в "незаконной войне" такой, как вторжение России в Украину.

Президент Финляндии намерен обнародовать свой план на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе в Нью-Йорке, которая обсудит состав Совета безопасности.

Кроме того, Стубб предложит увеличить количество постоянных членов с пяти до 10, добавив еще одного из Латинской Америки, двух из Африки и двух из Азии.

"Ни одно государство не должно иметь право вето в Совбезе ООН", – добавил он.

В материале говорится, что Совбез, состоящий из пяти постоянных и 10 непостоянных членов, призван поддерживать мир, однако геополитическое соперничество завело его в тупик по ряду вопросов, включая вторжение России в Украину и войну на Ближнем Востоке.

США, одна из пяти стран, обладающих правом вето наряду с Россией, Китаем, Францией и Великобританией, также поддержала предоставление двух постоянных мест Африке, пишут журналисты.

Стубб добавил, что любой участник, ведущий незаконную войну, "такую как Россия сейчас ведет в Украине", должен быть исключен из Совбеза.

В 2023 году президент Чехии Петр Павел говорил, что его страна поддерживает реформы ООН, в частности Совбеза, но провести их можно только изнутри.

Генсек ООН Антониу Гутерриш говорил, что назрела необходимость реформировать как Совбез ООН, так и Бреттон-Вудскую финансовую систему, чтобы сделать их соответствующими "реалиям сегодняшнего мира".

12 сентября 2024 года представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд обнародовала предложения Вашингтона по реформированию Совбеза.

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