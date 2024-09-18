Президент Фінляндії запропонував виключити з Радбезу ООН державу, яка веде незаконну війну
Президент Фінляндії Александр Стубб запропонував реформувати Раду безпеки Організації об’єднаних націй. Про свою ініціативу лідер Фінляндії розповів у інтерв’ю агенції Reuters.
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Стубб закликав до розширення Радбезу ООН, скасування права вето однієї держави та призупинення членства країни, яка бере участь у "незаконній війні", такій, як вторгнення Росії в Україну.
Президент Фінляндії має намір оприлюднити свій план на Генеральній асамблеї ООН наступного тижня в Нью-Йорку, яка має обговорити склад Ради безпеки.
Крім цього, Стубб запропонує збільшити кількість постійних членів з п'яти до 10, додавши ще одного з Латинської Америки, двох з Африки та двох з Азії.
"Жодна держава не повинна мати право вето в Радбезі ООН", – додав він.
У матеріалі йдеться, що Радбез, який складається з п'яти постійних і 10 непостійних членів, покликаний підтримувати мир у всьому світі, проте геополітичне суперництво завело його в глухий кут з низки питань, включаючи вторгнення Росії в Україну та війну на Близькому Сході.
США, одна з п'яти країн, які мають право вето, разом з Росією, Китаєм, Францією та Великою Британією, також підтримала надання двох постійних місць Африці, пишуть журналісти.
Стубб додав, що будь-який учасник, який веде незаконну війну, "таку, як Росія зараз веде в Україні", повинен бути виключений з Радбезу.
- У 2023 році президент Чехії Петр Павел казав, що його країна підтримує реформи ООН, зокрема Радбезу, але провести їх можна лише зсередини.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш казав, що назріла необхідність реформувати як Радбез ООН, так і Бреттон-Вудську фінансову систему, щоб зробити їх відповідними до "реалій сьогоднішнього світу".
- 12 вересня 2024 року представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд оприлюднила пропозиції Вашингтона щодо реформування Радбезу.
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