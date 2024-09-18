Президент Фінляндії запропонував виключити з Радбезу ООН державу, яка веде незаконну війну

Александр Стубб (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент Фінляндії Александр Стубб запропонував реформувати Раду безпеки Організації об’єднаних націй. Про свою ініціативу лідер Фінляндії розповів у інтерв’ю агенції Reuters.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Стубб закликав до розширення Радбезу ООН, скасування права вето однієї держави та призупинення членства країни, яка бере участь у "незаконній війні", такій, як вторгнення Росії в Україну.

Президент Фінляндії має намір оприлюднити свій план на Генеральній асамблеї ООН наступного тижня в Нью-Йорку, яка має обговорити склад Ради безпеки.

Крім цього, Стубб запропонує збільшити кількість постійних членів з п'яти до 10, додавши ще одного з Латинської Америки, двох з Африки та двох з Азії.

"Жодна держава не повинна мати право вето в Радбезі ООН", – додав він.

У матеріалі йдеться, що Радбез, який складається з п'яти постійних і 10 непостійних членів, покликаний підтримувати мир у всьому світі, проте геополітичне суперництво завело його в глухий кут з низки питань, включаючи вторгнення Росії в Україну та війну на Близькому Сході.

США, одна з п'яти країн, які мають право вето, разом з Росією, Китаєм, Францією та Великою Британією, також підтримала надання двох постійних місць Африці, пишуть журналісти.

Стубб додав, що будь-який учасник, який веде незаконну війну, "таку, як Росія зараз веде в Україні", повинен бути виключений з Радбезу.

У 2023 році президент Чехії Петр Павел казав, що його країна підтримує реформи ООН, зокрема Радбезу, але провести їх можна лише зсередини.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш казав, що назріла необхідність реформувати як Радбез ООН, так і Бреттон-Вудську фінансову систему, щоб зробити їх відповідними до "реалій сьогоднішнього світу".

12 вересня 2024 року представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд оприлюднила пропозиції Вашингтона щодо реформування Радбезу.

Читайте також: Голова Генасамблеї ООН: Ми не можемо змусити Росію дотримуватися міжнародного права