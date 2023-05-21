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Гутерріш: Нинішня Рада безпеки ООН не відповідає вимогам часу, потрібні реформи

Этот материал также доступен на русском
21.05.2023, 17:09
Гутерріш: Нинішня Рада безпеки ООН не відповідає вимогам часу, потрібні реформи - Фото
Антоніу Гутерріш (Фото - EPA)

Назріла необхідність реформувати як Раду Безпеки ООН, так і Бреттон-Вудську фінансову систему, щоб зробити їх відповідними до "реалій сьогоднішнього світу". Про це заявив на пресконференції в Хіросімі генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє Reuters.

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Виступаючи на полях зустрічі лідерів Великої сімки в Японії, Гутерріш сказав, що обидва інститути (Рада Безпеки ООН та Бреттон-Вудська система) відображають глобальне співвідношення сил у 1945 році, а тому застаріли і потребують оновлення.

"Глобальна фінансова архітектура застаріла, стала нефункціональною та несправедливою... Перед економічними потрясіннями, викликаними пандемією COVID-19 та російським вторгненням в Україну, вона не змогла виконати свою основну функцію глобальних гарантій безпеки", – сказав генсек ООН.

У грудні 2022 року Україна розпочала кампанію щодо позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки та виключення її з ООН на підставі того, що Росія не проходила процедури вступу до Організації Об'єднаних Націй і просто узурпувала повноваження зниклого СРСР.

ДОВІДКА. Рада Безпеки ООН заснована у 1945 році. Статутом ООН у ній передбачено п'ять постійних членів (США, Велика Британія, Франція, СРСР та Китай) та 10 непостійних. Росія, яка зайняла в Раді безпеки (але не в Статуті ООН) місце СРСР, неодноразово зловживала правом вето для блокування дій міжнародної спільноти.

Бреттон-Вудська система – міжнародна система фінансових та торговельних відносин, яка була ухвалена у 1944 році і започаткувала такі організації, як Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародний валютний фонд (МВФ), завдання яких – забезпечувати глобальну фінансову безпеку та валютну співпрацю.

  • 5 квітня 2022 року у виступі на Раді безпеки ООН президент Володимир Зеленський сказав, що Рада безпеки ООН має або позбавити країну-окупанта Росію права вето, або показати іншу ефективність у встановленні миру в Україні, або саморозпуститися.
  • 23 вересня президент Європейської ради Шарль Мішель із трибуни Генасамблеї ООН заявив, що якщо постійний член Ради безпеки ООН розпочинає неспровоковану та невиправдану війну, йому більше не місце в Раді безпеки.
  • 28 грудня глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що вважає нелегітимним перебування Росії серед постійних членів Ради Безпеки ООН.

Читайте також: В ООН все більше розмов про реформу Ради безпеки, поведінка РФ цьому допомагає – Кислиця

Сергій Бережний
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