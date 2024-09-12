США запропонували кроки реформування Радбезу ООН. Але виключити Росію буде "дуже складно"
Представниця США в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд оприлюднила пропозиції Вашингтона щодо реформування Ради Безпеки ООН. За її словами, США підтримують проведення інклюзивних реформ у Радбезі, щоб він міг ефективніше реагувати на виклики XXI століття, передає Голос Америки.
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США пропонують такі кроки:
→ Створення двох постійних місць без права вето в Раді Безпеки для африканських країн;
→ Введення нового виборного місця для малих острівних держав, що розвиваються;
→ Реформування Радбезу разом з іншими країнами та внесення змін до Статуту ООН.
"Ми повинні очолити шлях у багатостороннє майбутнє, яке відповідає цінностям, закріпленим у минулому, але також реаліям сьогодення", – заявила Томас-Грінфілд.
Водночас вона наголосила, що США не планують змінювати кількість країн, що мають право вето в Раді Безпеки. Зараз це право мають США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія.
Відповідаючи на питання про можливе виключення країн, які порушують принципи Статуту ООН, представниця США зазначила, що існує відповідний механізм, але його реалізація є "дуже складною".
Очікується, що переговори щодо реформування Радбезу можуть розпочатись через кілька тижнів під час Генеральної Асамблеї ООН.
- У 2023 році президент Чехії Петр Павел казав, що його країна підтримує реформи ООН, зокрема Ради Безпеки, але провести їх можна лише зсередини.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш казав, що назріла необхідність реформувати як Раду Безпеки ООН, так і Бреттон-Вудську фінансову систему, щоб зробити їх відповідними до "реалій сьогоднішнього світу".
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