США запропонували кроки реформування Радбезу ООН. Але виключити Росію буде "дуже складно"
Лінда Томас-Грінфілд (Фото: ЕРА)

Представниця США в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд оприлюднила пропозиції Вашингтона щодо реформування Ради Безпеки ООН. За її словами, США підтримують проведення інклюзивних реформ у Радбезі, щоб він міг ефективніше реагувати на виклики XXI століття, передає Голос Америки.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

США пропонують такі кроки:

→ Створення двох постійних місць без права вето в Раді Безпеки для африканських країн;

→ Введення нового виборного місця для малих острівних держав, що розвиваються;

→ Реформування Радбезу разом з іншими країнами та внесення змін до Статуту ООН.

"Ми повинні очолити шлях у багатостороннє майбутнє, яке відповідає цінностям, закріпленим у минулому, але також реаліям сьогодення", – заявила Томас-Грінфілд.

Водночас вона наголосила, що США не планують змінювати кількість країн, що мають право вето в Раді Безпеки. Зараз це право мають США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія.

Відповідаючи на питання про можливе виключення країн, які порушують принципи Статуту ООН, представниця США зазначила, що існує відповідний механізм, але його реалізація є "дуже складною".

Очікується, що переговори щодо реформування Радбезу можуть розпочатись через кілька тижнів під час Генеральної Асамблеї ООН.

  • У 2023 році президент Чехії Петр Павел казав, що його країна підтримує реформи ООН, зокрема Ради Безпеки, але провести їх можна лише зсередини. 
  • Генсек ООН Антоніу Гутерріш казав, що назріла необхідність реформувати як Раду Безпеки ООН, так і Бреттон-Вудську фінансову систему, щоб зробити їх відповідними до "реалій сьогоднішнього світу".

Читайте також: Голова Генасамблеї ООН: Ми не можемо змусити Росію дотримуватися міжнародного права

війнасшарадбез оонлінда томас-грінфілдреформа ООН