США запропонували кроки реформування Радбезу ООН. Але виключити Росію буде "дуже складно"

США не планують змінювати кількість країн, що мають право вето в Раді Безпеки. Зараз це право мають США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія

Лінда Томас-Грінфілд (Фото: ЕРА)

Представниця США в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд оприлюднила пропозиції Вашингтона щодо реформування Ради Безпеки ООН. За її словами, США підтримують проведення інклюзивних реформ у Радбезі, щоб він міг ефективніше реагувати на виклики XXI століття, передає Голос Америки.

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США пропонують такі кроки:

→ Створення двох постійних місць без права вето в Раді Безпеки для африканських країн;

→ Введення нового виборного місця для малих острівних держав, що розвиваються;

→ Реформування Радбезу разом з іншими країнами та внесення змін до Статуту ООН.

"Ми повинні очолити шлях у багатостороннє майбутнє, яке відповідає цінностям, закріпленим у минулому, але також реаліям сьогодення", – заявила Томас-Грінфілд.

Водночас вона наголосила, що США не планують змінювати кількість країн, що мають право вето в Раді Безпеки. Зараз це право мають США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія.

Відповідаючи на питання про можливе виключення країн, які порушують принципи Статуту ООН, представниця США зазначила, що існує відповідний механізм, але його реалізація є "дуже складною".

Очікується, що переговори щодо реформування Радбезу можуть розпочатись через кілька тижнів під час Генеральної Асамблеї ООН.

У 2023 році президент Чехії Петр Павел казав, що його країна підтримує реформи ООН, зокрема Ради Безпеки, але провести їх можна лише зсередини.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш казав, що назріла необхідність реформувати як Раду Безпеки ООН, так і Бреттон-Вудську фінансову систему, щоб зробити їх відповідними до "реалій сьогоднішнього світу".

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