США предложили шаги по реформированию Совбеза ООН. Но исключить Россию будет "сложно"

США не планируют менять количество стран, имеющих право вето в Совете Безопасности. Сейчас это право имеют США, Великобритания, Франция, Китай и РФ

Линда Томас-Гринфилд (Фото: ЕРА)

Представитель США в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд обнародовала предложения Вашингтона по реформированию Совета Безопасности ООН. По ее словам, США поддерживают проведение инклюзивных реформ в Совбезе, чтобы он мог эффективнее реагировать на вызовы XXI века, передает Голос Америки.

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США предлагают следующие шаги:

→ Создание двух постоянных мест без права вето в Совете Безопасности для африканских стран;

→ Введение нового выборного места для малых островных развивающихся государств;

→ Реформирование Совбеза вместе с другими странами и внесение изменений в Устав ООН.

"Мы должны возглавить путь в многостороннее будущее, отвечающее ценностям, закрепленным в прошлом, но также реалиям настоящего", – заявила Томас-Гринфилд.

В то же время она подчеркнула, что США не планируют изменять количество стран, имеющих право вето в Совбезе. Сейчас это право имеют США, Великобритания, Франция, Китай и Россия.

Отвечая на вопрос о возможном исключении стран, нарушающих принципы Устава ООН, представитель США отметила, что существует соответствующий механизм, но его реализация "очень сложна".

Ожидается, что переговоры по реформированию Совбеза могут начаться через несколько недель во время Генеральной Ассамблеи ООН.

В 2023 году президент Чехии Петр Павел сказал, что его страна поддерживает реформы ООН, в частности Совета Безопасности, но провести их можно только изнутри.

Генсек ООН Антониу Гутерриш говорил, что назрела необходимость реформировать как Совет Безопасности ООН, так и Бреттон-Вудскую финансовую систему, чтобы сделать их соответствующими "реалиям сегодняшнего мира".

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