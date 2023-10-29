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Президент Чехии: Реформа Совбеза ООН необходима, но ее можно провести только изнутри

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 18:11
Президент Чехии: Реформа Совбеза ООН необходима, но ее можно провести только изнутри - Фото
Петр Павел (Фото - EPA)

Чехия поддерживает реформы ООН, в том числе Совета Безопасности, но провести их возможно только изнутри. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел

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Павел напомнил, что на встречах в Нью-Йорке он подчеркивал, что Чехия давно поддерживает реформы ООН, в том числе Совета Безопасности.

"Однако это возможно сделать только изнутри", – считает он.

Он также отметил, что для обсуждения таких тем, как устойчивое развитие, изменение климата, защита прав человека и других, необходима глобальная платформа, найденные на которой решения были бы приемлемы для всех ее участников.

Ранее министр обороны Польши Яна Чернохова заявила, что Чехия разочарована резолюцией Генассамблеии ООН, которая требует от Израиля "прекратить огонь в секторе Газа" и при этом не осуждает террористов ХАМАС.

  • Выступая на Совбезе ООН, Зеленский предложил шаги, которые помогут Генассамблее преодолевать вето России.
  • По его словам, именно Россия делает ООН недееспособной и занимает там место незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза.
Сергей Бережной
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