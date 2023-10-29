Президент Чехии: Реформа Совбеза ООН необходима, но ее можно провести только изнутри

Чехия поддерживает реформы ООН, в том числе Совета Безопасности, но провести их возможно только изнутри. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

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Павел напомнил, что на встречах в Нью-Йорке он подчеркивал, что Чехия давно поддерживает реформы ООН, в том числе Совета Безопасности.

"Однако это возможно сделать только изнутри", – считает он.

Он также отметил, что для обсуждения таких тем, как устойчивое развитие, изменение климата, защита прав человека и других, необходима глобальная платформа, найденные на которой решения были бы приемлемы для всех ее участников.

1/ Před několika týdny jsem na jednáních v New Yorku zdůrazňoval, že ČR dlouhodobě podporuje reformy OSN včetně Rady bezpečnosti. To lze dělat pouze zevnitř. — Petr Pavel (@prezidentpavel) October 29, 2023

Ранее министр обороны Польши Яна Чернохова заявила, что Чехия разочарована резолюцией Генассамблеии ООН, которая требует от Израиля "прекратить огонь в секторе Газа" и при этом не осуждает террористов ХАМАС.

Выступая на Совбезе ООН, Зеленский предложил шаги, которые помогут Генассамблее преодолевать вето России.

По его словам, именно Россия делает ООН недееспособной и занимает там место незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза.

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