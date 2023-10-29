Президент Чехії: Реформа Ради безпеки ООН необхідна, але її можна провести лише зсередини

Чехія підтримує реформи ООН, у тому числі Ради Безпеки, але провести їх можна лише зсередини. Про це заявив президент Чехії Петр Павел.

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Павел нагадав, що на зустрічах у Нью-Йорку він наголошував на тому, що Чехія давно підтримує реформи ООН, у тому числі Ради Безпеки.

"Однак це можна зробити лише зсередини", – вважає він.

Він також зазначив, що для обговорення таких тем, як сталий розвиток, зміна клімату, захист прав людини та інших, потрібна глобальна платформа, знайдені на якій рішення були б прийнятними для всіх її учасників.

1/ Před několika týdny jsem na jednáních v New Yorku zdůrazňoval, že ČR dlouhodobě podporuje reformy OSN včetně Rady bezpečnosti. To lze dělat pouze zevnitř. — Petr Pavel (@prezidentpavel) October 29, 2023

Раніше міністр оборони Польщі Яна Чорнохова заявила, що Чехія розчарована резолюцією Генасамблеї ООН, яка вимагає від Ізраїлю "припинити вогонь у секторі Гази" і при цьому не засуджує терористів ХАМАС.

Виступаючи на Раді безпеки ООН, Зеленський запропонував кроки, які допоможуть Генасамблеї долати вето Росії.

За його словами, саме Росія робить ООН недієздатною і посідає там місце незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу.

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