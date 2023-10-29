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Президент Чехії: Реформа Ради безпеки ООН необхідна, але її можна провести лише зсередини

Этот материал также доступен на русском
29.10.2023, 18:11
Президент Чехії: Реформа Ради безпеки ООН необхідна, але її можна провести лише зсередини - Фото
Петро Павло (Фото - EPA)

Чехія підтримує реформи ООН, у тому числі Ради Безпеки, але провести їх можна лише зсередини. Про це заявив президент Чехії Петр Павел.

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Павел нагадав, що на зустрічах у Нью-Йорку він наголошував на тому, що Чехія давно підтримує реформи ООН, у тому числі Ради Безпеки.

"Однак це можна зробити лише зсередини", – вважає він.

Він також зазначив, що для обговорення таких тем, як сталий розвиток, зміна клімату, захист прав людини та інших, потрібна глобальна платформа, знайдені на якій рішення були б прийнятними для всіх її учасників.

Раніше міністр оборони Польщі Яна Чорнохова заявила, що Чехія розчарована резолюцією Генасамблеї ООН, яка вимагає від Ізраїлю "припинити вогонь у секторі Гази" і при цьому не засуджує терористів ХАМАС.

  • Виступаючи на Раді безпеки ООН, Зеленський запропонував кроки, які допоможуть Генасамблеї долати вето Росії.
  • За його словами, саме Росія робить ООН недієздатною і посідає там місце незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу.
Сергій Бережний
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