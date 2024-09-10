Глава Генассамблеи ООН: Мы не можем заставить Россию соблюдать международное право

"ООН продолжает надеяться и ожидать, что Россия будет выполнять свои обязанности", – заявил Деннис Фрэнсис

Деннис Фрэнсис (Фото: ООН)

У Организации Объединенных Наций нет инструментов и полномочий, чтобы заставить Россию соблюдать международное право. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил глава Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис.

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"Мы действуем в соответствии с нашими ценностями и убеждениями, надеясь, что все страны-члены Организации Объединенных Наций будут придерживаться своих обязательств, в частности, уважения территориальной целостности других государств", – сказал Фрэнсис.

Он отметил, что ООН продолжает надеяться и ожидать, что Россия будет выполнять свои обязанности. В то же время, руководитель Генассамблеи ООН сомневается, имеет ли организация достаточно возможностей и полномочий, чтобы заставить Россию соблюдать Устав ООН и международное право.

Фрэнсис также указал, что каждая страна принимает собственные решения, и выразил надежду на скорейшее окончание конфликта.

Он подчеркнул, что Генеральная Ассамблея приняла "ряд решительных резолюций", призывающих Россию соблюдать закон и немедленно вывести свои войска из Украины.

"Я сам добавил в резолюцию слово "немедленно". Эта агрессия России является грубым нарушением международного права, и мы не можем с этим мириться", – подчеркнул Фрэнсис.

3 апреля 2024 года представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик осудил атаку украинских беспилотников на объекты на территории России.

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