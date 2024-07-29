ООН ни разу не захотела ознакомиться с украинскими материалами по Еленовке – Лубинец

Уполномоченный подчеркнул – Украина требует, чтобы миссия ООН как можно быстрее возобновила свою работу

Митинг в Киеве в память об украинских военнопленных, погибших при обстреле колонии в Еленовке (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

За два года после теракта в Еленовке, миссия ООН ни разу не согласилась ознакомиться с украинскими материалами. Об этом написал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook.

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Лубинец сообщил, что неоднократно пытался встретиться с участниками миссии ООН и выражал готовность лично передать материалы, которые есть у Украины.

Однако, по его словам, в ООН ни разу не согласились ознакомиться с ними.

Также он предлагал российской уполномоченной по правам человека совместно посетить место трагедии, на что получил отказ.

Уполномоченный подчеркнул – Украина требует, чтобы миссия ООН как можно быстрее возобновила свою работу или была создана новая миссия для тщательного расследования теракта в Еленовке.

29 июля СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям Еленовской колонии, которые могут быть причастны к гибели пленных украинских защитников.

По данным правоохранителей, речь идет о Сергее Евсюкове – экс-начальнике "Волновахской колонии ДНР" в поселке Еленовка и его бывшем первом заместителе – Дмитрии Неёлове.

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