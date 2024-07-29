ООН ни разу не захотела ознакомиться с украинскими материалами по Еленовке – Лубинец
За два года после теракта в Еленовке, миссия ООН ни разу не согласилась ознакомиться с украинскими материалами. Об этом написал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
Лубинец сообщил, что неоднократно пытался встретиться с участниками миссии ООН и выражал готовность лично передать материалы, которые есть у Украины.
Однако, по его словам, в ООН ни разу не согласились ознакомиться с ними.
Также он предлагал российской уполномоченной по правам человека совместно посетить место трагедии, на что получил отказ.
Уполномоченный подчеркнул – Украина требует, чтобы миссия ООН как можно быстрее возобновила свою работу или была создана новая миссия для тщательного расследования теракта в Еленовке.
29 июля СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям Еленовской колонии, которые могут быть причастны к гибели пленных украинских защитников.
По данным правоохранителей, речь идет о Сергее Евсюкове – экс-начальнике "Волновахской колонии ДНР" в поселке Еленовка и его бывшем первом заместителе – Дмитрии Неёлове.
Читайте также: ЦУМ уволил охранника, который заявлял, что плакаты в поддержку пленных – "не формат" универмага
- 29 июля 2022 года российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донбасса.
- 5 января 2023 сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию массового убийства украинских военнопленных в Еленовке, поскольку оккупанты так и не пустили экспертов на место преступления.
- 4 октября эксперты ООН установили, что боеприпас, которым обстреляли колонию с украинскими военнопленными, был запущен с восточного направления на запад. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что "ООН не может сложить 2+2 и понять, что виновата в трагедии только РФ".
- Через два года после теракта в Еленовской колонии, где погибли по меньшей мере 50 украинских военнопленных, а еще 151 был ранен, Россия так и не допустила на место трагедии представителей ООН.
Смотрите также: Журналисты установили имена палачей украинских военнопленных в Еленовке – видео