ЦУМ уволил охранника, заявлявшего: плакаты в поддержку пленных – "не формат" универмага
Торговый центр ЦУМ в Киеве уволил охранника, который 28 июля, после акции в поддержку пленных бойцов Азова, выгонял нескольких посетителей из-за их плакатов, утверждая, что они – "не формат ЦУМа". Об этом сообщили на официальной странице универмага в Instagram .
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Универмаг заявил, что "не разделяет мнение" охранника, который накануне не пускал женщин внутрь из-за держащихся в руках плакатов.
"Мы просим прощения за эту ситуацию и делаем все возможное, чтобы подобное не повторилось в будущем", – говорится в заявлении.
Об этом инциденте в Facebook рассказала участница акции Екатерина Косецкая и опубликовала соответствующее видео. По ее словам, охранник заявлял, что плакаты, которые держали в руках посетители – "не формат ЦУМа".
Позже, по ее словам, он вторично подходил к ним и утверждал, что универмаг – "не место, чтобы напоминать о военнопленных". Он назвал это "банальными правилами заведения".
⚡️ ❗ #Киев , #ЦУМ – на связи!— ✙ Ukraine News UP ✙ (@by_Ukraine) 28 July 2024
▪️ После акции поддержки выживающих в российских тюрьмах военнопленных — произошел скандал!
UPD: Охранника уже уволили с работы.
— Девушки с военным зашли выпить кофе в ЦУМ. Когда они сидели за столом, их таблички с призывом… pic.twitter.com/dBZ5N1Otkt
Накануне бойцы 12-й бригады специального назначения Азов в день второй годовщины теракта в Еленовке призвали рассказать миру об этой трагедии. Военные провели акцию в центре Киева на Майдане независимости.
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