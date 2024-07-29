Убийство за "биткоины": в Киеве четверо мужчин "выбили" криптовалюту у иностранца – фото

Убийство произошло в Соломенском районе Киева, а сумма "биткоинов" в гривневом эквиваленте составляет около 7 млн

Фото: Национальная полиция Киева

В Киеве задержали четырех мужчин, подозреваемых в убийстве иностранца "за биткоины". Им грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в Национальной полиции столицы.

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Правоохранители рассказали, что подозреваемые, в возрасте от 24 до 29 лет, тщательно подготовили план похищения иностранца.

Полиция установила, что мужчины узнали, что потерпевший владеет "биткоинами", стоимость которых составляет почти 7 млн гривен.

По данным правоохранителей, подозреваемые отследили его адрес проживания в Соломенском районе и около полуночи, когда он вернулся домой, избили, силой затащили в автомобиль и вывезли в заброшенное здание на территории Киевской области. После этого, они заставили перечислить биткоины на их криптокошелек.

Фото: Национальная полиция Киева

В полиции рассказали, что дальше они задушили мужчину, а чтобы скрыть следы преступления, изменили номерные знаки и внешний вид автомобиля, а тело вывезли в лес, где закопали, а криптовалюту обналичили.

Информация о похищении мужчины поступила в полицию около полуночи – жители дома услышали крики и увидели, как несколько неизвестных избивают и силой сажают в автомобиль мужчину, отметили правоохранители.

Фото: Национальная полиция Киева

Следователи полиции Киева расследуют уголовное производство, начатое по четырем статьям об:

→ умышленном убийстве с корыстными мотивами;

→ разбойном нападении;

→ незаконном лишение свободы, совершенном организованной группой лиц;

→ сокрытии преступления.

Всем задержанным сообщили о подозрении, суд взял их под стражу без возможности внесения залога. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.