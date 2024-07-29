Вбивство за "біткоїни": у Києві четверо чоловіків "вибили" криптовалюту в іноземця – фото

Вбивство відбулося у Солом'янському районі Києва, а сума "біткоїнів" у гривневому еквіваленті становить близько 7 млн

Фото: Національна поліція Києва

У Києві затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві іноземця "за біткоїни". Їм загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомили у Національній поліції столиці.

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Правоохоронці розповіли, що підозрювані, віком від 24 до 29 років, ретельно підготували план викрадення іноземця.

Поліція встановила, що чоловіки дізналися, що потерпілий має "біткоїни", вартість яких становить майже 7 млн гривень.

За даними правоохоронців, підозрювані відстежили його адресу проживання у Солом'янському районі та близько опівночі, коли він повернувся додому, побили, силоміць затягнули до автомобіля й вивезли в закинуту будівлю на території Київської області. Після цього, вони змусили переказати біткоїни на їхній криптогаманець.

Фото: Національна поліція Києва

В поліції розповіли, що далі вони задушили чоловіка, а щоб приховати сліди злочину, змінили номерні знаки та зовнішній вигляд автомобіля, а тіло вивезли у ліс, де закопали, а криптовалюту перевели у готівку.

Інформація про викрадення чоловіка надійшла до поліції близько опівночі – мешканці будинку почули крики та побачили, як декілька невідомих б’ють та силоміць садять до автомобіля чоловіка, зазначили правоохоронці.

Фото: Національна поліція Києва

Слідчі поліції Києва розслідують кримінальне провадження, розпочате за чотирма статтями про:

→ умисне вбивство з корисливих мотивів;

→ розбійний напад;

→ незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб;

→ приховування злочину.

Усім затриманим повідомлено про підозру, суд взяв їх під варту без можливості внесення застави. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.