Вбивство за "біткоїни": у Києві четверо чоловіків "вибили" криптовалюту в іноземця – фото
У Києві затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві іноземця "за біткоїни". Їм загрожує довічне позбавлення волі. Про це повідомили у Національній поліції столиці.
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Правоохоронці розповіли, що підозрювані, віком від 24 до 29 років, ретельно підготували план викрадення іноземця.
Поліція встановила, що чоловіки дізналися, що потерпілий має "біткоїни", вартість яких становить майже 7 млн гривень.
За даними правоохоронців, підозрювані відстежили його адресу проживання у Солом'янському районі та близько опівночі, коли він повернувся додому, побили, силоміць затягнули до автомобіля й вивезли в закинуту будівлю на території Київської області. Після цього, вони змусили переказати біткоїни на їхній криптогаманець.
В поліції розповіли, що далі вони задушили чоловіка, а щоб приховати сліди злочину, змінили номерні знаки та зовнішній вигляд автомобіля, а тіло вивезли у ліс, де закопали, а криптовалюту перевели у готівку.
Інформація про викрадення чоловіка надійшла до поліції близько опівночі – мешканці будинку почули крики та побачили, як декілька невідомих б’ють та силоміць садять до автомобіля чоловіка, зазначили правоохоронці.
Слідчі поліції Києва розслідують кримінальне провадження, розпочате за чотирма статтями про:
→ умисне вбивство з корисливих мотивів;
→ розбійний напад;
→ незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб;
→ приховування злочину.
Усім затриманим повідомлено про підозру, суд взяв їх під варту без можливості внесення застави. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.
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