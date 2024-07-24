Палили авто військових та обладнання критичної інфраструктури: у Києві заарештували двох чоловіків

Правоохоронці зазначили, що винагородою за послуги для підозрюваних були $200, які вони розділили між собою

Фото: Telegram Офісу генерального прокурора

У Києві викрили двох чоловіків, яких підозрюють у підпалюванні обладнання критичної інфраструктури та автомобілів військових на замовлення. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Правоохоронці зазначили, що підозрювані через анонімний Telegram-канал отримали замовлення за гроші підпалити релейну та батарейну шафи на залізниці в Оболонському районі Києва.

Фото: Telegram Офісу генерального прокурора

Фото: Telegram Офісу генерального прокурора

Підозрювані також підпалили автомобіль військового у тому районі ж столиці. Свої дії знімали на відео, щоб надати його як доказ виконаної роботи, розповіли прокурори.

Правоохоронці зазначили, що винагородою за послуги для підозрюваних були $200, які вони розділили між собою.

Наразі двох чоловіків затримано, повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, додали в ОГП.

Фото: Telegram Офісу генерального прокурора

10 червня у Дніпрі невідомі підпалили автомобіль ЗСУ – тоді поліція розпочала розслідування та пошук зловмисників, підозрювали причетність групи осіб.

18 червня правоохоронці затримали причетних – ними виявилися 17-річні юнаки.

20 червня в Одеській області затримали двох неповнолітніх 16 та 17 років, які підпалили дві автівки військовослужбовців ТЦК.

26 червня СБУ заявила про затримання в Одесі двох чоловіків, які на замовлення російської спецслужби підпалили авто військовослужбовця.

10 липня СБУ заявила про затримання на Кіровоградщині жінки, яка підпалила машину нацгвардійця.

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