Палили авто військових та обладнання критичної інфраструктури: у Києві заарештували двох чоловіків
У Києві викрили двох чоловіків, яких підозрюють у підпалюванні обладнання критичної інфраструктури та автомобілів військових на замовлення. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
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Правоохоронці зазначили, що підозрювані через анонімний Telegram-канал отримали замовлення за гроші підпалити релейну та батарейну шафи на залізниці в Оболонському районі Києва.
Підозрювані також підпалили автомобіль військового у тому районі ж столиці. Свої дії знімали на відео, щоб надати його як доказ виконаної роботи, розповіли прокурори.
Правоохоронці зазначили, що винагородою за послуги для підозрюваних були $200, які вони розділили між собою.
Наразі двох чоловіків затримано, повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, додали в ОГП.
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