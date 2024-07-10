СБУ: Затримано жінку, яка підпалила авто нацгвардійця і готувала диверсії проти ТЦК

Затримана (Фото: Служба безпеки України)

Служба безпеки України та Національна поліція затримали в Кіровоградській області жінку, яка, за версією слідства, за завданням росіян підпалила автомобіль спецпризначенця Нацгвардії й готувала підпал будівлі Територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Їй оголошено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її дій за статтею про державну зраду. Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

За даними спецслужби, жінка умисно підпалила службовий пікап інструктора підрозділу спецпризначення "Омега" НГУ. Для цього вона придбала легкозаймистий розпалювач та відстежила місце паркування авто військовослужбовця. Після погодження потенційної цілі з окупантами жінка під час комендантської години підкралась до автомобіля бійця НГУ та підпалила його.

В СБУ стверджують, щоб "звітувати" про виконання завдання, вона фіксувала на камеру телефону свої дії під час підготовки та вчинення злочину. Відео росіяни планували використати для проведення інформаційних операцій, які мали "розганяти" фейк про наявність антиукраїнського підпілля в Кіровоградській області.

За даними слідства, наступним її завданням був підпал будівлі місцевого ТЦК із застосуванням "коктейлю Молотова". За це їй обіцяли "грошову винагороду", розмір якої залежав від масштабу пожежі.

Затриманою виявилась 28-річна мешканка Олександрії. У поле зору агресора вона потрапила на початку літа через свою активність у Telegram-каналах, де шукала легкого заробітку.

Під час обшуків у неї вилучено мобільний телефон із доказами злочину, а також складові саморобної запалювальної суміші та одяг, в якому жінка вчиняла підпал.

10 червня у Дніпрі невідомі підпалили автомобіль ЗСУ – тоді поліція розпочала розслідування та пошук зловмисників, підозрювали причетність групи осіб.

18 червня правоохоронці затримали причетних – ними виявилися 17-річні юнаки.

20 червня в Одеській області затримали двох неповнолітніх 16 та 17 років, які підпалили дві автівки військовослужбовців ТЦК.

26 червня СБУ заявила про затримання в Одесі двох чоловіків, які на замовлення російської спецслужби підпалили авто військовослужбовця.

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