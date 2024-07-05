"Гуляли" містом і робили селфі. Одеситки з місцевого кафе коригували удари РФ – СБУ

Фігуранткам загрожує довічне ув'язнення за підозрою у державній зраді

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання в Одесі агентурної групи російської спецслужби. За даними правоохоронців, три працівниці кав'ярні коригували ракетні удари по місту та шпигували за військовими під виглядом дружніх прогулянок.

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СБУ повідомляє: до російського осередку входили три жительки Одеси віком від 19 до 23 років – вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі міста за вказівкою Федеральної служби безпеки РФ.

Спецслужба пояснює, що аби встановити координати потенційних цілей, підозрювані обходили Одесу під виглядом дружніх прогулянок – і в разі виявлення потрібного об'єкта фотографувалися на його фоні, зокрема робили селфі з прив'язкою до місцевості.

Правоохоронці зазначають, що найбільше ФСБ цікавили локації військкоматів і медичних закладів, де лікуються українські захисники, а також затримані намагалися виявити бойові позиції підрозділів протиповітряної оборони та берегової охорони.

Отримані відомості передавалися куратору з ФСБ через месенджер – для конспірації фігурантки ховалися за вигаданими нікнеймами та використовували анонімний чат, додає СБУ.

Відомство зауважує: за кожне виконане завдання загарбники надсилали фігуранткам грошову винагороду, а також затримані просили росіян про "своєчасну евакуацію" та працевлаштування в одну зі спецслужб РФ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Діяльність фігуранток задокументували, усіх трьох затримали, коли ті готували звіт для ФСБ, а українська спецслужба провела додаткові заходи, щоб убезпечити місцеперебування захисників, підсумовують правоохоронці.

Загалом усі троє фігуранток отримали підозри у державній зраді, вчиненій групою осіб в умовах воєнного стану.

Їм загрожує довічне ув'язнення, зараз вони під вартою.

26 червня в Одесі було затримано двох чоловіків, які, за версією слідства, на замовлення спецслужби РФ підпалили автомобіль військовослужбовця і готували нові підпали.

2 липня СБУ повідомила про ліквідацію в Одесі агентурної групи ФСБ: до угруповання входило двоє військових і місцева мешканка, які розвідували локації систем ППО.

4 липня СБУ затримала чоловіка та жінку, які, за версією слідства, на замовлення спецслужб РФ під виглядом наречених розвідували локації прикордонних загонів морської охорони.

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