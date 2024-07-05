"Гуляли" по городу и делали селфи. Одесситки из местного кафе наводили удары РФ – СБУ

Фигуранткам грозит пожизненное заключение по подозрению в государственной измене

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Одессе агентурной группы российской спецслужбы. По данным правоохранителей, три работницы кафе корректировали ракетные удары по городу и шпионили за военными под видом дружеских прогулок.

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СБУ сообщает: в российскую ячейку входили три жительницы Одессы в возрасте от 19 до 23 лет – они готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре города по указанию Федеральной службы безопасности РФ.

Спецслужба объясняет, что для установления координат потенциальных целей, подозреваемые обходили Одессу под видом дружеских прогулок – и в случае обнаружения нужного объекта фотографировались на его фоне, в частности делали селфи с привязкой к местности.

Правоохранители отмечают, что больше всего ФСБ интересовали локации военкоматов и медицинских учреждений, где лечатся украинские защитники, а также задержанные пытались выявить боевые позиции подразделений противовоздушной обороны и береговой охраны.

Полученные сведения передавались куратору из ФСБ через мессенджер – для конспирации фигурантки прятались за вымышленными никнеймами и использовали анонимный чат, добавляет СБУ.

Ведомство отмечает: за каждую выполненную задачу захватчики присылали фигуранткам денежное вознаграждение, а также задержанные просили россиян о "своевременной эвакуации" и трудоустройстве в одну из спецслужб РФ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Деятельность фигуранток задокументировали, всех троих задержали, когда те готовили отчет для ФСБ, а украинская спецслужба провела дополнительные меры, чтобы обезопасить местонахождение защитников, заключают правоохранители.

В общем, все три фигурантки получили подозрения в государственной измене, совершенной группой лиц в условиях военного положения.

Им грозит пожизненное заключение, сейчас они находятся под стражей.

26 июня в Одессе были задержаны двое мужчин, которые, по версии следствия, по заказу спецслужбы РФ подожгли автомобиль военнослужащего и готовили новые поджоги.

2 июля СБУ сообщила о ликвидации в Одессе агентурной группы ФСБ: в группировку входили двое военных и местная жительница, разведывавшая локации систем ПВО.

4 июля СБУ задержала мужчину и женщину, которые, по версии следствия, по заказу спецслужб РФ под видом пары разведывали локации пограничных отрядов морской охраны.

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