СБУ: Задержана женщина, которая подожгла авто нацгвардейца и готовила диверсии против ТЦК

Задержанная (Фото: Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали в Кировоградской области женщину, которая, по версии следствия, по заданию россиян подожгла автомобиль бойца Нацгвардии и готовила поджог здания Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Ей объявлено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Решается вопрос дополнительной квалификации ее действий по статье о государственной измене. Сейчас женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

По данным спецслужбы, женщина намеренно подожгла служебный пикап инструктора подразделения спецназначения "Омега" НГУ. Для этого она приобрела легковоспламеняющийся разжигатель и отследила место парковки авто военнослужащего. После согласования потенциальной цели с оккупантами женщина во время комендантского часа подкралась к автомобилю бойца НГУ и подожгла его.

В СБУ утверждают, чтобы "отчитываться" о выполнении задачи, она фиксировала на камеру телефона свои действия во время подготовки и совершения преступления. Видео россияне планировали использовать для проведения информационных операций, которые должны разгонять фейк о наличии антиукраинского подполья в Кировоградской области.

По данным следствия, следующим ее заданием был поджог здания местного ТЦК с применением "коктейля Молотова". За это ей обещали "денежное вознаграждение", размер которого зависел от масштаба пожара.

Задержанной оказалась 28-летняя жительница Александрии. В поле зрения агрессора она попала в начале лета из-за своей активности в Telegram-каналах, где искала легкий заработок.

Во время обысков у нее изъят мобильный телефон с доказательствами, а также составляющие самодельной зажигательной смеси и одежда, в которой женщина совершала поджог.

10 июня в Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ – тогда полиция приступила к расследованию и поиску злоумышленников, подозревали причастность группы лиц.

18 июня правоохранители задержали причастных – ими оказались 17-летние юноши.

20 июня в Одесской области задержали двух несовершеннолетних 16 и 17 лет, которые подожгли два автомобиля военнослужащих ТЦК.

26 июня СБУ заявила о задержании в Одессе двух мужчин, которые по заказу российской спецслужбы подожгли авто военнослужащего.

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