Жгли авто военных и оборудование критической инфраструктуры: в Киеве арестовали мужчин

Правоохранители отметили, что вознаграждением за услуги для подозреваемых были $200, разделенные между собой

Фото: Telegram Офиса генерального прокурора

В Киеве разоблачили двоих мужчин, подозреваемых в поджигании оборудования критической инфраструктуры и автомобилей военных на заказ. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Правоохранители отметили, что подозреваемые из-за анонимного Telegram-канала получили заказ за деньги поджечь релейный и батарейный шкафы на железной дороге в Оболонском районе Киева.

Фото: Telegram Офиса генерального прокурора

Фото: Telegram Офиса генерального прокурора

Подозреваемые также подожгли автомобиль военного в том районе же столицы. Свои действия снимали на видео, чтобы предоставить его как доказательство выполненной работы, рассказали прокуроры.

Правоохранители отметили, что вознаграждением за услуги для подозреваемых были $200, которые они разделили между собой.

Сейчас двое мужчин задержаны, им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, добавили в ОГП.

Фото: Telegram Офиса генерального прокурора

10 июня в Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ – тогда полиция приступила к расследованию и поиску злоумышленников, подозревали причастность группы лиц.

18 июня правоохранители задержали причастных – ими оказались 17-летние юноши.

20 июня в Одесской области задержали двух несовершеннолетних 16 и 17 лет, которые подожгли два автомобиля военнослужащих ТЦК.

26 июня СБУ заявила о задержании в Одессе двух мужчин, которые по заказу российской спецслужбы подожгли авто военнослужащего.

10 июля СБУ заявила о задержании в Кировоградской области женщины, которая подожгла машину нацгвардейца.

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