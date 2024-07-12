Полиция: Беглец с в/ч поджег авто военной за обещанные 80 000 грн, но получил 937 грн
Полиция Одессы утверждает, что задержала мужчину, который поджег машину военной за обещанные 80 000 грн, получив от заказчика всего 937 грн. По данным следствия, исполнитель – 28-летний одессит, несколько месяцев назад самовольно покинувший военную часть.
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Инцидент произошел в ночь на 23 июня в Пересыпском районе Одессы.
По словам правоохранителей, мужчина поджег припаркованный во дворе здания Mercedes-Benz, принадлежавший военной, после чего сфотографировал его. Пожар потушили спасатели, на месте никто не пострадал. Сам одессит скрылся с места происшествия, отмечают полицейские.
По данным следствия, преступление совершил 28-летний местный житель, самовольно покинувший воинскую часть, где служил по призыву.
В марте его осудили за наркоторговлю и наложили штраф в 17 000 грн. Теперь он является фигурантом трех новых уголовных дел, связанных с незаконным обращением с оружием, приобретением наркотиков и кражей телефона, добавили в полиции.
Пресс-служба органа опубликовала видео, на котором задержанный говорит: "Мне предложили поджечь автомобиль и пообещали за это 80 000 грн. На эту карту поступило только 937 грн".
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