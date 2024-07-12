Полиция: Беглец с в/ч поджег авто военной за обещанные 80 000 грн, но получил 937 грн

Преступление совершил 28-летний одессит, самовольно покинувший воинскую часть, где служил по призыву. Его арестовали с правом на залог в 605 000 грн

Фото: Национальная полиция

Полиция Одессы утверждает, что задержала мужчину, который поджег машину военной за обещанные 80 000 грн, получив от заказчика всего 937 грн. По данным следствия, исполнитель – 28-летний одессит, несколько месяцев назад самовольно покинувший военную часть.

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Инцидент произошел в ночь на 23 июня в Пересыпском районе Одессы.

По словам правоохранителей, мужчина поджег припаркованный во дворе здания Mercedes-Benz, принадлежавший военной, после чего сфотографировал его. Пожар потушили спасатели, на месте никто не пострадал. Сам одессит скрылся с места происшествия, отмечают полицейские.

По данным следствия, преступление совершил 28-летний местный житель, самовольно покинувший воинскую часть, где служил по призыву.

В марте его осудили за наркоторговлю и наложили штраф в 17 000 грн. Теперь он является фигурантом трех новых уголовных дел, связанных с незаконным обращением с оружием, приобретением наркотиков и кражей телефона, добавили в полиции.

Пресс-служба органа опубликовала видео, на котором задержанный говорит: "Мне предложили поджечь автомобиль и пообещали за это 80 000 грн. На эту карту поступило только 937 грн".

Суд арестовал мужчину с правом на залог в 605 000 грн.

10 июня 2024 года в Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ – тогда полиция приступила к расследованию и поиску злоумышленников, подозревали причастность группы лиц.

18 июня правоохранители задержали причастных – ими оказались 17-летние юноши.

20 июня в Одесской области задержали двух несовершеннолетних 16 и 17 лет, которые подожгли два автомобиля военнослужащих ТЦК.

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