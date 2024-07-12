Поліція: Втікач з в/ч підпалив авто військової за обіцяні 80 000 грн, але отримав 937 грн

Злочин скоїв 28-річний одесит, який самовільно покинув військову частину, де служив за призовом. Його арештували з правом на заставу у 605 000 грн

Фото: Національна поліція

Поліція Одеси стверджує, що затримала чоловіка, який підпалив машину військової за обіцяні 80 000 грн, натомість отримавши від замовника 937 грн. За даними слідства, виконувач – 28-річний одесит, який кілька місяців тому самовільно залишив військову частину.

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Інцидент відбувся в ніч проти 23 червня у Пересипському районі Одеси.

За словами правоохоронців, чоловік підпалив припаркований у дворі будинку Mercedes-Benz, що належав військовій, після чого сфотографував його. Пожежу загасили рятувальники, на місці ніхто не постраждав. Сам одесит втік із місця події, зазначають поліціянти.

За даними слідства, злочин скоїв 28-річний колишній місцевий мешканець, який самовільно покинув військову частину, де служив за призовом.

У березні його засудили за наркоторгівлю і наклали штраф у 17 000 грн. Тепер він є фігурантом трьох нових кримінальних справ, пов'язаних з незаконним поводженням зі зброєю, придбанням наркотиків і крадіжкою телефону, додали у поліції.

Пресслужба органу опублікувала відео, на якому затриманий каже: "Мені запропонували підпалити автівку та пообіцяли за це 80 000 грн. На цю картку надійшло тільки 937 грн".

Суд арештував чоловіка з правом на заставу у 605 000 грн.

10 червня 2024 року у Дніпрі невідомі підпалили автомобіль ЗСУ – тоді поліція розпочала розслідування та пошук зловмисників, підозрювали причетність групи осіб.

18 червня правоохоронці затримали причетних – ними виявилися 17-річні юнаки.

20 червня в Одеській області затримали двох неповнолітніх 16 та 17 років, які підпалили дві автівки військовослужбовців ТЦК.

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