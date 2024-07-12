Поліція: Втікач з в/ч підпалив авто військової за обіцяні 80 000 грн, але отримав 937 грн
Поліція Одеси стверджує, що затримала чоловіка, який підпалив машину військової за обіцяні 80 000 грн, натомість отримавши від замовника 937 грн. За даними слідства, виконувач – 28-річний одесит, який кілька місяців тому самовільно залишив військову частину.
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Інцидент відбувся в ніч проти 23 червня у Пересипському районі Одеси.
За словами правоохоронців, чоловік підпалив припаркований у дворі будинку Mercedes-Benz, що належав військовій, після чого сфотографував його. Пожежу загасили рятувальники, на місці ніхто не постраждав. Сам одесит втік із місця події, зазначають поліціянти.
За даними слідства, злочин скоїв 28-річний колишній місцевий мешканець, який самовільно покинув військову частину, де служив за призовом.
У березні його засудили за наркоторгівлю і наклали штраф у 17 000 грн. Тепер він є фігурантом трьох нових кримінальних справ, пов'язаних з незаконним поводженням зі зброєю, придбанням наркотиків і крадіжкою телефону, додали у поліції.
Пресслужба органу опублікувала відео, на якому затриманий каже: "Мені запропонували підпалити автівку та пообіцяли за це 80 000 грн. На цю картку надійшло тільки 937 грн".
Суд арештував чоловіка з правом на заставу у 605 000 грн.
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