ЦУМ звільнив охоронця, який заявляв, що плакати на підтримку полонених – "не формат" універмагу

Акція на підтримку полонених у Києві 28 липня (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Торговий центр ЦУМ у Києві звільнив охоронця, який 28 липня, після акції на підтримку полонених бійців Азову, виганяв кількох відвідувачів через їхні плакати, стверджуючи, що вони – "не формат ЦУМу". Про це повідомили на офіційній сторінці універмагу в Instagram.

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Універмаг заявив, що "не розділяє думку" охоронця, який напередодні не пускав жінок всередину через плакати, які вони тримали в руках.

"Ми просимо вибачення за цю ситуацію та робимо все можливе, аби подібне не повторилося в майбутньому", – йдеться в заяві.

Про цей інцидент у Facebook розповіла учасниця акції Катерина Косецька та опублікувала відповідне відео. За її словами, охоронець заявляв, що плакати, які тримали в руках відвідувачі, – "не формат ЦУМу".

Скриншот: Instagram

Пізніше, за її словами, він вдруге підходив до них та стверджував, що універмаг – "не місце, щоб нагадувати про військовополонених". Він назвав це "банальними правилами закладу".

⚡️ ❗#Київ, #ЦУМ – на зв'язку!



▪️ Після акції підтримки військовополонених, які виживають в російських вʼязницях — стався скандал!



UPD: Охоронця вже звільнили з роботи.



— Дівчата з військовим зайшли випити каву до ЦУМу. Коли вони сиділи за столом, їх таблички із закликом… pic.twitter.com/dBZ5N1Otkt — ✙ Ukraine News UP ✙ (@by_Ukraine) July 28, 2024

Напередодні бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" в день других роковин теракту в Оленівці закликали розповісти світу про цю трагедію. Військові провели акцію в центрі Києва на Майдані незалежності.

Акція на підтримку полонених у Києві 28 липня (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Акція на підтримку полонених у Києві 28 липня (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Акція на підтримку полонених у Києві 28 липня (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

20 липня таксиста компанії Bolt відсторонили від користування сервісом за заяви про те, що Крим Україні "просто передали".

Представники компанії заявили, що позиція водія є неприйнятною для їхнього сервісу і тому до нього "вже було вжито всіх необхідних заходів", зокрема, його вже відсторонили від користування сервісом.

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