У Києві таксист заявив, що Крим Україні "просто дали": Bolt його відсторонив – відео

Представники компанії заявили, що позиція водія є неприйнятною для їхнього сервісу

Таксі Bolt (Фото: пресслужба Bolt)

Таксиста компанії Bolt відсторонили від користування сервісом за заяви про те, що Крим Україні "просто передали". Про цей інцидент повідомила пасажирка Галина Морар.

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Компанія Bolt відреагувала на допис Морар про те, що водій під час поїздки увімкнув російський шансон, а також заявив, що Крим ніколи не був українським, а країні його "просто дали".

Представники компанії заявили, що позиція водія є неприйнятною для їхнього сервісу і тому до нього "вже було вжито всіх необхідних заходів", зокрема, його вже відсторонили від користування сервісом.

"Компанія Bolt регулярно інформує водіїв щодо обмеження використання музичного супроводу без згоди пасажирів, а також повного утримання від відтворення музики будь-яких російських виконавців", — написали в Bolt і додали, що готові співпрацювати з правоохоронцями щодо цього інциденту.

На відео, яке з’явилося в мережі, чути, як чоловік за кермом каже, що Крим Україні "передали" у 1954 році і що РФ "була завжди".

За висвітлення цього інциденту в коментарях подякував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Дякую за те, що зробили цю ситуацію публічною", – написав він.

Наприкінці жовтня 2023-го в Києві водій відмовився обслуговувати двох пасажирок українською та виставив їх з машини, назвавши "хворими". Компанія Bolt, через яку працював чоловік, відсторонила його від користування сервісом назавжди.

В січні 2024-го стало відомо, що водій отримав штраф 3400 грн.

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