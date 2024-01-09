Мовний скандал у таксі в Києві: водія оштрафували на 3400 грн, штраф не сплачено
Водій таксі, що відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою та виставив їх з автівки, отримав штраф. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі телеканалу "Прямий".
"Він [водій] має сплатити до міського бюджету 3400 грн. Штраф ще не сплачений, але хочу підтвердити громадянам України, що по кожному з таких фактів ми проводимо претензійну роботу, і якщо факти підтверджуються, ми використовуємо весь арсенал Кодексу України про адміністративні правопорушення", – наголосив посадовець.
Раніше повідомлялося, що впродовж 2023 року уповноважений отримав на 30% більше звернень громадян (3692) про порушення закону про державну мову, аніж у 2022 році (2846).
Інцидент з таксистом трапився наприкінці жовтня в Києві: водій відмовився обслуговувати двох пасажирок українською та виставив їх з машини, назвавши "хворими". Компанія Bolt, через яку працював чоловік, відсторонила його від користування сервісом назавжди.
Натомість з підтримкою водія, зокрема, виступили один з лідерів забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко та ексрадник Офісу президента, блогер Олексій Арестович.
На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін, говорить закон.
- У листопаді мера Харкова Ігоря Терехова оштрафували за звернення до харків'ян російською мовою, що є порушенням закону про забезпечення функціонування української мови як державної.
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