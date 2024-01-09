Мовний скандал у таксі в Києві: водія оштрафували на 3400 грн, штраф не сплачено

За рік кількість звернень до уповноваженого зросла на 30%

Таксі (Ілюстративне фото: depositphotos)

Водій таксі, що відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою та виставив їх з автівки, отримав штраф. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі телеканалу "Прямий".

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"Він [водій] має сплатити до міського бюджету 3400 грн. Штраф ще не сплачений, але хочу підтвердити громадянам України, що по кожному з таких фактів ми проводимо претензійну роботу, і якщо факти підтверджуються, ми використовуємо весь арсенал Кодексу України про адміністративні правопорушення", – наголосив посадовець.

Раніше повідомлялося, що впродовж 2023 року уповноважений отримав на 30% більше звернень громадян (3692) про порушення закону про державну мову, аніж у 2022 році (2846).

Інцидент з таксистом трапився наприкінці жовтня в Києві: водій відмовився обслуговувати двох пасажирок українською та виставив їх з машини, назвавши "хворими". Компанія Bolt, через яку працював чоловік, відсторонила його від користування сервісом назавжди.

Натомість з підтримкою водія, зокрема, виступили один з лідерів забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко та ексрадник Офісу президента, блогер Олексій Арестович.

ДОВІДКА Згідно зі статтею 30



На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін, говорить закон. Згідно зі статтею 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін, говорить закон.

У листопаді мера Харкова Ігоря Терехова оштрафували за звернення до харків'ян російською мовою, що є порушенням закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

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