Языковой скандал в такси в Киеве: водителя оштрафовали на 3400 грн, штраф не уплачен
Водитель такси, отказавшийся обслуживать пассажирок на украинском языке и выставивший их из автомобиля, получил штраф. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире телеканала "Прямой".
"Он [водитель] должен уплатить в городской бюджет 3400 грн. Штраф еще не уплачен, но хочу подтвердить гражданам Украины, что по каждому из таких фактов мы проводим претензионную работу, и если факты подтверждаются, мы используем весь арсенал Кодекса Украины об административных правонарушениях", – подчеркнул чиновник.
Ранее сообщалось, что в 2023 году уполномоченный получил на 30% больше обращений граждан (3692) о нарушении закона о государственном языке, чем в 2022 году (2846).
Инцидент с таксистом произошел в конце октября в Киеве: водитель отказался обслуживать двух пассажирок на украинском и выставил их из машины, назвав "больными". Компания Bolt, через которую работал мужчина, отстранила его от пользования сервисом навсегда.
В поддержку водителя, в частности, выступили один из лидеров запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко и экс-советник Офиса президента, блогер Алексей Арестович.
По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон, говорит закон.
- В ноябре мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за обращение к харьковчанам на русском языке, что является нарушением закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
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