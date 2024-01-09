Языковой скандал в такси в Киеве: водителя оштрафовали на 3400 грн, штраф не уплачен

За год количество обращений к уполномоченному выросло на 30%

Такси (Иллюстративное фото: depositphotos)

Водитель такси, отказавшийся обслуживать пассажирок на украинском языке и выставивший их из автомобиля, получил штраф. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире телеканала "Прямой".

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"Он [водитель] должен уплатить в городской бюджет 3400 грн. Штраф еще не уплачен, но хочу подтвердить гражданам Украины, что по каждому из таких фактов мы проводим претензионную работу, и если факты подтверждаются, мы используем весь арсенал Кодекса Украины об административных правонарушениях", – подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что в 2023 году уполномоченный получил на 30% больше обращений граждан (3692) о нарушении закона о государственном языке, чем в 2022 году (2846).

Инцидент с таксистом произошел в конце октября в Киеве: водитель отказался обслуживать двух пассажирок на украинском и выставил их из машины, назвав "больными". Компания Bolt, через которую работал мужчина, отстранила его от пользования сервисом навсегда.

В поддержку водителя, в частности, выступили один из лидеров запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко и экс-советник Офиса президента, блогер Алексей Арестович.

СПРАВКА Согласно статье 30



По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон, говорит закон. Согласно статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон, говорит закон.

В ноябре мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за обращение к харьковчанам на русском языке, что является нарушением закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

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