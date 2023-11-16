Щодо Арестовича відкрито кримінальну справу

Щодо колишнього радника Офісу президента блогера Олексія Арестовича відкрито кримінальне провадження, повідомила народна депутатка Наталія Піпа.

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"На ґражданіна Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас. Чекаємо якнайшвидшого (однак сумнівного) повернення развєдчіка до України", - написала вона.

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