Щодо Арестовича відкрито кримінальну справу
16.11.2023, 17:52
Олексій Арестович (Скриншот з відео)
Щодо колишнього радника Офісу президента блогера Олексія Арестовича відкрито кримінальне провадження, повідомила народна депутатка Наталія Піпа.
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"На ґражданіна Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас. Чекаємо якнайшвидшого (однак сумнівного) повернення развєдчіка до України", - написала вона.
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