В отношении Арестовича возбуждено уголовное дело
16.11.2023, 17:52
Алексей Арестович (Скриншот по видео)
В отношении бывшего советника Офиса президента блогера Алексея Арестовича возбуждено уголовное производство, сообщила народная депутат Наталья Пипа.
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"На ґражданіна Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас. Чекаємо якнайшвидшого (однак сумнівного) повернення развєдчіка до України", - написала она.
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