Арестович на семинарах сказал о "душении женщин". На него написали заявление в Раде: видео

Народный депутат от Голоса Инна Совсун написала заявление в правоохранительные органы на экс-советника главы Офиса президента Алексея Арестовича — она обвиняет блогера в "пропаганде культа насилия и жестокости". Об этом она сообщила в Facebook.

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Одной из сфер деятельности Арестовича являются платные и закрытые семинары на тему психологии, саморазвития и отношений между людьми.

На канале "Палає" опубликовали вырезки из семинаров блогера, которые посвящены отношениям между мужчинами и женщинами.

Авторы канала обвинили Арестовича в "пропаганде сексизма и насильственных действий".

В одном из отрезков он говорит о якобы возникающем у мужчин желании "придушить женщин", когда партнерши "не слышат их".

"Мальчики, пока нас девочки не слышат, мы можем с вами нормально и откровенно поговорить. Вот скажите, что хочется сделать с этими существами? Пpидyшить. Причем душить, не отпуская. Сначала, конечно, хочется трах...ть, а когда надоест, привыкли, или наелись, дальше хочется пpидушить нахрен, чтобы ее никогда не было. И после этого не размыкать пальцев года три, пока гарантированно не задушишь. С этим их нытьем, с тревожностью, с попытками контролировать, кастрировать, никуда не пускать", — сказал Арестович.

По словам Совсун, она написала заявление в правоохранительные органы о совершении Арестовичем уголовного правонарушения по статье 300 Уголовного кодекса (распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости).

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