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Арестович на семинарах сказал о "душении женщин". На него написали заявление в Раде: видео

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 13:13
Арестович на семинарах сказал о
Алексей Арестович (Фото: скриншот видео)

Народный депутат от Голоса Инна Совсун написала заявление в правоохранительные органы на экс-советника главы Офиса президента Алексея Арестовича — она обвиняет блогера в "пропаганде культа насилия и жестокости". Об этом она сообщила в Facebook.

Одной из сфер деятельности Арестовича являются платные и закрытые семинары на тему психологии, саморазвития и отношений между людьми.

На канале "Палає" опубликовали вырезки из семинаров блогера, которые посвящены отношениям между мужчинами и женщинами. 

Авторы канала обвинили Арестовича в "пропаганде сексизма и насильственных действий".

В одном из отрезков он говорит о якобы возникающем у мужчин желании "придушить женщин", когда партнерши "не слышат их". 

"Мальчики, пока нас девочки не слышат, мы можем с вами нормально и откровенно поговорить. Вот скажите, что хочется сделать с этими существами? Пpидyшить. Причем душить, не отпуская. Сначала, конечно, хочется трах...ть, а когда надоест, привыкли, или наелись, дальше хочется пpидушить нахрен, чтобы ее никогда не было. И после этого не размыкать пальцев года три, пока гарантированно не задушишь. С этим их нытьем, с тревожностью, с попытками контролировать, кастрировать, никуда не пускать", — сказал Арестович.

По словам Совсун, она написала заявление в правоохранительные органы о совершении Арестовичем уголовного правонарушения по статье 300 Уголовного кодекса (распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости).

"И если какой-то участник этого "семинара" потом попытается придушить женщину — тогда те, кто постоянно приглашал Арестовича на телемарафон, должны знать, что это и их ответственность. Пора заканчивать с этим "цирком", уже давно не смешно", — заявила нардеп.
  • После российского удара 14 января 2023 года ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре, убившей десятки мирных жителей и ранившей еще больше людей, оккупанты вбросили, что "это ПВО ВСУ сбила нашу ракету – она отклонилась от траектории, упав на дом". В одном из ток-шоу в тот же вечер Арестович "предположил" то же самое, сначала ни на кого не ссылаясь. Позднее он добавил, что ему об этом "сказал товарищ, бывший ПВОшник", который "шел по улице в момент попадания": "Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО".
  • ВСУ заявили, что дом разрушила ракета, которую ПВО не сбивала, а экипаж бомбардировщика знал, что бить Х-22 по городу – это терроризм. 17 января Арестович "извинился за серьезную ошибку в прямом эфире", но заявил, что она якобы "не принесла ни репутационных, ни юридических последствий для Украины".
  • В тот же день Арестович сообщил, что написал заявление об увольнении с должности внештатного советника ОП.

Читайте также: Арестович освобожден от исполнения обязанностей советника Офиса президента 

Дмитрий Гриниченко
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