Арестович на семинарах сказал о "душении женщин". На него написали заявление в Раде: видео
Народный депутат от Голоса Инна Совсун написала заявление в правоохранительные органы на экс-советника главы Офиса президента Алексея Арестовича — она обвиняет блогера в "пропаганде культа насилия и жестокости". Об этом она сообщила в Facebook.
Одной из сфер деятельности Арестовича являются платные и закрытые семинары на тему психологии, саморазвития и отношений между людьми.
На канале "Палає" опубликовали вырезки из семинаров блогера, которые посвящены отношениям между мужчинами и женщинами.
Авторы канала обвинили Арестовича в "пропаганде сексизма и насильственных действий".
В одном из отрезков он говорит о якобы возникающем у мужчин желании "придушить женщин", когда партнерши "не слышат их".
"Мальчики, пока нас девочки не слышат, мы можем с вами нормально и откровенно поговорить. Вот скажите, что хочется сделать с этими существами? Пpидyшить. Причем душить, не отпуская. Сначала, конечно, хочется трах...ть, а когда надоест, привыкли, или наелись, дальше хочется пpидушить нахрен, чтобы ее никогда не было. И после этого не размыкать пальцев года три, пока гарантированно не задушишь. С этим их нытьем, с тревожностью, с попытками контролировать, кастрировать, никуда не пускать", — сказал Арестович.
По словам Совсун, она написала заявление в правоохранительные органы о совершении Арестовичем уголовного правонарушения по статье 300 Уголовного кодекса (распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости).
- После российского удара 14 января 2023 года ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре, убившей десятки мирных жителей и ранившей еще больше людей, оккупанты вбросили, что "это ПВО ВСУ сбила нашу ракету – она отклонилась от траектории, упав на дом". В одном из ток-шоу в тот же вечер Арестович "предположил" то же самое, сначала ни на кого не ссылаясь. Позднее он добавил, что ему об этом "сказал товарищ, бывший ПВОшник", который "шел по улице в момент попадания": "Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО".
- ВСУ заявили, что дом разрушила ракета, которую ПВО не сбивала, а экипаж бомбардировщика знал, что бить Х-22 по городу – это терроризм. 17 января Арестович "извинился за серьезную ошибку в прямом эфире", но заявил, что она якобы "не принесла ни репутационных, ни юридических последствий для Украины".
- В тот же день Арестович сообщил, что написал заявление об увольнении с должности внештатного советника ОП.
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