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Российский терроризм. Под завалами дома в Днепре нашли тело еще одного ребенка

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 10:22
Российский терроризм. Под завалами дома в Днепре нашли тело еще одного ребенка - Фото
Фото: глава ДнепрОВА

В Днепре из-под завалов разрушенного российской ракетой Х-22 многоэтажного дома извлекли еще одно тело: погиб ребенок. Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, произошло это на четвертом этаже незадолго до 10 утра.

Таким образом, на момент публикации сообщения Тимошенко:

→ погиб 41 человек (из них четыре ребенка);
→ травмированы 79 человек (из них 16 детей), в больницах 28 пострадавших, 10 из них тяжелые;
→ спасены 39 человек (из них шестеро детей);
→ 24 жителя дома разыскиваются.

Смотрите видео: Как выглядит изнутри отель в Киеве, куда под Новый год прилетела российская ракета

Євген Пилипенко
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