Российский терроризм. Под завалами дома в Днепре нашли тело еще одного ребенка

В Днепре из-под завалов разрушенного российской ракетой Х-22 многоэтажного дома извлекли еще одно тело: погиб ребенок. Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, произошло это на четвертом этаже незадолго до 10 утра.

Таким образом, на момент публикации сообщения Тимошенко:

→ погиб 41 человек (из них четыре ребенка);

→ травмированы 79 человек (из них 16 детей), в больницах 28 пострадавших, 10 из них тяжелые;

→ спасены 39 человек (из них шестеро детей);

→ 24 жителя дома разыскиваются.

Смотрите видео: Как выглядит изнутри отель в Киеве, куда под Новый год прилетела российская ракета

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.