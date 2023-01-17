Российский терроризм. Под завалами дома в Днепре нашли тело еще одного ребенка
17.01.2023, 10:22
Фото: глава ДнепрОВА
В Днепре из-под завалов разрушенного российской ракетой Х-22 многоэтажного дома извлекли еще одно тело: погиб ребенок. Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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По его словам, произошло это на четвертом этаже незадолго до 10 утра.
Таким образом, на момент публикации сообщения Тимошенко:
→ погиб 41 человек (из них четыре ребенка);
→ травмированы 79 человек (из них 16 детей), в больницах 28 пострадавших, 10 из них тяжелые;
→ спасены 39 человек (из них шестеро детей);
→ 24 жителя дома разыскиваются.
- 14 января 2023 года Россия осуществила 28 пусков крылатых ракет и 10 пусков управляемых авиаракет (уничтожено 18 КР и семь УАР).
- Вот видео прямого попадания в многоэтажку: обрушен весь подъезд.
- ВСУ заявили, что дом разрушила ракета, которую ПВО не сбивала, а экипаж бомбардировщика знал, что бить Х-22 по городу – это терроризм.
- СБУ обнародовала имена и данные российских военных, причастных к удару.
- Британская разведка полагает, что у российской армии "глубокая дисфункция в нанесении высокоточных ударов".
Смотрите видео: Как выглядит изнутри отель в Киеве, куда под Новый год прилетела российская ракета
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