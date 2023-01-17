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Арестович отказался от статуса внештатного советника Офиса президента

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 11:02
Арестович отказался от статуса внештатного советника Офиса президента - Фото
Алексей Арестович (фото - пресс-служба ОП)

После скандала с заявлением о трагедии в Днепре внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об отказе от этого статуса, показав его в Facebook.

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"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, – значит, в отставку", – объяснил он.

LIGA.net обратилась за комментарием на Банковую – узнать, можно ли уволиться, если имел статус внештатного советника.

Новость дополняется...

В конце 2022 года заместитель министра обороны Маляр говорила, что Арестович "описывает войну простым языком, но точная информация – только от военных".

  • После российского удара 14 января 2023 года ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре, убившего десятки мирных жителей и ранившего еще больше людей, оккупанты вбросили, что "это ПВО ВСУ сбило нашу ракету – он она отклонилась от траектории, упав на дом".
  • В одном из ток-шоу видеоблогер Арестович, будучи внештатным советником ОП, "предположил" то же самое, сначала ни на кого не ссылаясь. Позднее он добавил, что ему об этом "сказал товарищ, бывший ПВОшник", который "шел по улице в момент попадания": "Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО".
  • ВСУ заявили, что дом разрушила ракета, которую ПВО не сбивала, а экипаж бомбардировщика знал, что бить Х-22 по городу – это терроризм.
  • 17 января Арестович "извинился за серьезную ошибку в прямом эфире", но заявил, что она якобы "не принесла ни репутационных, ни юридических последствий для Украины".
  • СБУ обнародовала имена и данные российских военных, причастных к удару.

Слушайте также: Журналисты дозвонились российским военным, ударившим ракетой по Днепру

Євген Пилипенко
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увольнение отставка пво пропаганда днепр скандал офис президента Алексей Арестович Х-22
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