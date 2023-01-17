Арестович отказался от статуса внештатного советника Офиса президента

После скандала с заявлением о трагедии в Днепре внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об отказе от этого статуса, показав его в Facebook.

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"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, – значит, в отставку", – объяснил он.

LIGA.net обратилась за комментарием на Банковую – узнать, можно ли уволиться, если имел статус внештатного советника.

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В конце 2022 года заместитель министра обороны Маляр говорила, что Арестович "описывает войну простым языком, но точная информация – только от военных".

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Євген Пилипенко

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