Арестович описывает войну простым языком, но точная информация только от военных — Маляр

Советник Офиса президента Алексей Арестович описывает обстановку на фронте простым языком, но за точной информацией нужно обращаться к официальным источникам. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, по сводкам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бывает сложно понять ситуацию на фронте, не имея специального образования.

"Мы отступаем или наступаем, двигаемся или стоим? Это профессиональный язык военных, иначе они говорить не умеют. Например, у нас в Минобороны есть мобилизованный писатель, который переводит сводки человеческим языком", — сказала Маляр.

Она отметила, что необходимо, чтобы войну объясняли простым языком, на котором не говорят военные.

"Объяснения нужны. Но официальная позиция может быть только от уполномоченных лиц. В Украине свобода слова и мы можем гордиться, что сохраняем ее даже во время такой горячей войны", — заявила замминистра.

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Дмитро Гриниченко

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