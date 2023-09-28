Арестович на семінарах сказав про "душіння жінок". На нього написали заяву у Раді: відео

Народний депутат від Голосу Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів на ексрадника глави Офісу президента Олексія Арестовича — вона звинувачує блогера у "пропаганді культу насильства та жорстокості". Про це вона повідомила у Facebook.

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Однією зі сфер діяльності Арестовича є платні та закриті семінари на тему психології, саморозвитку та стосунків між людьми.

На каналі "Палає" опублікували вирізки із семінарів блогера, які присвячені стосункам між чоловіками та жінками.

Автори каналу звинуватили Арестовича у "пропаганді сексизму та насильницьких дій".

В одному з відрізків він говорить про бажання нібито "придушити жінок", що виникає у чоловіків, коли партнерки "не чують їх".

"Хлопчики, допоки нас дівчатка не чують, ми можемо з вами нормально та відверто поговорити. От скажіть, що хочеться зробити із цими істотами? Придушити. Причому душити не відпускаючи. Спочатку, звичайно, хочеться трах...ти, а коли набридне, звикли, або наїлися, далі хочеться придушити нахрен, щоб її ніколи не було. І після цього не розмикати пальців років зо три, поки гарантовано не задушиш. Із цим їхнім ниттям, з тривожністю, зі спробами контролювати, каструвати, нікуди не пускати", — сказав Арестович.

За словами Совсун, вона написала заяву до правоохоронних органів про скоєння Арестовичем кримінального правопорушення за статтею 300 Кримінального кодексу (поширення відеопродукції, яка пропагує культ насильства та жорстокості).

"І якщо якийсь учасник цього "семінару" потім спробує придушити жінку — тоді ті, хто постійно запрошував Арестовича на телемарафон, мають знати, що це і їхня відповідальність. Настав час закінчувати з цим "цирком", уже давно не смішно", — заявила нардеп.

Після російського удару 14 січня 2023 року ракетою Х-22 по багатоповерхівці в Дніпрі, яка вбила десятки мирних жителів і поранила ще більше людей, окупанти вкинули, що "це ППО ЗСУ збила нашу ракету – вона відхилилася від траєкторії, впавши на будинок". В одному з ток-шоу того ж вечора Арестович "припустив" те саме, спочатку ні на кого не посилаючись. Пізніше він додав, що йому про це "сказав товариш, колишній ППОшник", який "ішов вулицею в момент влучання": "Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи й впізнав перший як роботу ППО".

ВСУ заявили, що будинок зруйнувала ракета, яку ППО не збивала, а екіпаж бомбардувальника знав, що бити Х-22 по місту – це тероризм. 17 січня Арестович "вибачився за серйозну помилку у прямому ефірі", але заявив, що вона нібито "не принесла ні репутаційних, ні юридичних наслідків для України".

Того ж дня Арестович повідомив, що написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника ОП.

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