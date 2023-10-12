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Слова Арестовича о "придушить" женщин расследует полиция – документ, какое наказание

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 22:50
Слова Арестовича о
Алексей Арестович (Скриншот по видео)

Национальная полиция начала досудебное расследование экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича. Об этом сообщила народный депутат от Голоса Инна Совсун, которая ранее написала заявление на блогера из-за его высказываниях о женщинах.

"Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Это значит, что теперь полиция обязана провести расследование", – написала она.

По словам нардепа, она получила ответ от генпрокурора, что дело передано в Киевскую городскую прокуратуру.

Совсун добавила фото ответа Нацполиции, в ней написано, что сведения из заявления внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 300 Уголовного кодекса.

Это ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию.

По второй части этой статьи предусмотрено наказание – до 68 000 грн штрафа (на 2023 год) или ограничение свободы сроком до пяти лет.

СПРАВКА. Одной из сфер деятельности Арестовича являются платные и закрытые семинары.

25 сентября на Youtube-канале "Палає" опубликовали вырезки из этих семинаров блогера, посвященные отношениям между мужчинами и женщинами. В частности, он говорит о желании якобы "задушить женщин", которое якобы возникает у мужчин.

"Мальчики, пока нас девочки не слышат, мы можем с вами нормально и откровенно поговорить. Вот скажите, что хочется сделать с этими существами? Пpидyшить. Причем душить, не отпуская. Сначала, конечно, хочется трах...ть, а когда надоест, привыкли, или наелись, дальше хочется пpидушить нахрен, чтобы ее никогда не было. И после этого не размыкать пальцев года три, пока гарантированно не задушишь. С этим их нытьем, с тревожностью, с попытками контролировать, кастрировать, никуда не пускать", — сказал Арестович.

28 сентября Совсун написала заявление на блогера.

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Артём Джерипа
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