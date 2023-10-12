Слова Арестовича про "придушити" жінок розслідує поліція – документ, яке покарання

Національна поліція почала досудове розслідування щодо ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича. Про це повідомила народна депутатка від Голосу Інна Совсун, яка раніше написала заяву на блогера через його висловлювання про жінок.

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"Сьогодні я отримала відповідь від поліції про початок досудового розслідування. Це означає, що тепер поліція зобов'язана провести розслідування", – написала вона.

За словами нардепки, також вона отримала відповідь від генпрокурора, що справу передано у Київську міську прокуратуру.

Совсун додала фото відповіді Нацполіції, у ній написано, що відомості з заяви внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 300 Кримінального кодексу.

Це ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію.

За другою частиною цієї статті передбачене покарання – до 68 000 грн штрафу (на 2023 рік) або обмеження волі строком до п'яти років.

ДОВІДКА. Однією зі сфер діяльності Арестовича є платні та закриті семінари. Однією зі сфер діяльності Арестовича є платні та закриті семінари. 25 вересня на Youtube-каналі "Палає" опублікували вирізки із цих семінарів блогера, які присвячені стосункам між чоловіками та жінками. Зокрема, він говорить про бажання нібито "задушити жінок", що буцімто виникає у чоловіків. "Хлопчики, допоки нас дівчатка не чують, ми можемо з вами нормально та відверто поговорити. От скажіть, що хочеться зробити із цими істотами? Придушити. Причому душити не відпускаючи. Спочатку, звичайно, хочеться трах...ти, а коли набридне, звикли, або наїлися, далі хочеться придушити нахрен, щоб її ніколи не було. І після цього не розмикати пальців років зо три, поки гарантовано не задушиш. Із цим їхнім ниттям, з тривожністю, зі спробами контролювати, каструвати, нікуди не пускати", — сказав Арестович. 28 вересня Совсун написала заяву на блогера.

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