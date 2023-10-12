RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Слова Арестовича про "придушити" жінок розслідує поліція – документ, яке покарання

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 22:50
Слова Арестовича про
Олексій Арестович (Скриншот з відео)

Національна поліція почала досудове розслідування щодо ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича. Про це повідомила народна депутатка від Голосу Інна Совсун, яка раніше написала заяву на блогера через його висловлювання про жінок.

"Сьогодні я отримала відповідь від поліції про початок досудового розслідування. Це означає, що тепер поліція зобов'язана провести розслідування", – написала вона.

За словами нардепки, також вона отримала відповідь від генпрокурора, що справу передано у Київську міську прокуратуру.

Совсун додала фото відповіді Нацполіції, у ній написано, що відомості з заяви внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 300 Кримінального кодексу.

Це ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію.

За другою частиною цієї статті передбачене покарання – до 68 000 грн штрафу (на 2023 рік) або обмеження волі строком до п'яти років.

ДОВІДКА. Однією зі сфер діяльності Арестовича є платні та закриті семінари.

25 вересня на Youtube-каналі "Палає" опублікували вирізки із цих семінарів блогера, які присвячені стосункам між чоловіками та жінками. Зокрема, він говорить про бажання нібито "задушити жінок", що буцімто виникає у чоловіків.

"Хлопчики, допоки нас дівчатка не чують, ми можемо з вами нормально та відверто поговорити. От скажіть, що хочеться зробити із цими істотами? Придушити. Причому душити не відпускаючи. Спочатку, звичайно, хочеться трах...ти, а коли набридне, звикли, або наїлися, далі хочеться придушити нахрен, щоб її ніколи не було. І після цього не розмикати пальців років зо три, поки гарантовано не задушиш. Із цим їхнім ниттям, з тривожністю, зі спробами контролювати, каструвати, нікуди не пускати", — сказав Арестович.

28 вересня Совсун написала заяву на блогера.

Читайте також: Далі без Арестовича. Хто керує інформаційною армією Зеленського

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
олексій арестовичсексизмнасилляІнна Совсун
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 