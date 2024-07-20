В Киеве таксист заявил, что Крым Украине "просто передали": Bolt его отстранил – видео

Представители компании заявили, что позиция водителя неприемлема для их сервиса

Такси Bolt (Фото: пресс-служба Bolt)

Таксиста компании Bolt отстранили от использования сервиса за заявления о том, что Крым Украине "просто передали". Об этом инциденте сообщила пассажирка Галина Морар.

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Компания Bolt отреагировала на сообщение Морара о том, что водитель во время поездки включил российский шансон, а также заявил, что Крым никогда не был украинским, а стране его "просто передали".

Представители компании заявили, что позиция водителя является неприемлемой для их сервиса, и поэтому к нему "уже были приняты все необходимые меры", в частности, его уже отстранили от пользования сервисом.

"Компания Bolt регулярно информирует водителей об ограничении использования музыкального сопровождения без согласия пассажиров, а также полного воздержания от воспроизведения музыки любых российских исполнителей", – написали в Bolt и добавили, что готовы сотрудничать с правоохранителями по этому инциденту.

На видео, которое появилось в сети, слышно, как мужчина за рулем говорит, что Крым Украине "передали" в 1954 году и что РФ "была всегда".

За освещение этого инцидента в комментариях поблагодарил украинский крымскотатарский политик Рефат Чубаров.

"Спасибо за то, что сделали эту ситуацию публичной", – написал он.