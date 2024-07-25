Два года с российского теракта в Еленовке – ООН так и не попала на место происшествия
Митинг в Киеве в память об украинских военнопленных, погибших при обстреле колонии в Оленовке (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Через два года после теракта в Еленовской колонии, где погибли по меньшей мере 50 украинских военнопленных, а еще 151 были ранены, Россия так и не допустила на место трагедии представителей ООН. Об этом говорится на сайте ООН.

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В организации заявили, что Россия не допустила наблюдателей ООН на эту территорию, а также помешала установить факты взрывов в Оленовке.

Это произошло несмотря на то, что военнопленные защищены международным гуманитарным правом, а смерть или серьезные ранения должны стать предметом официального и тщательного расследования со стороны держащего их государства в плену, подчеркнули в ООН.

Враг не сохранил и исказил место, а вещественные доказательства были повреждены. А сама российская власть заявила, что удар нанесли якобы Силы обороны ракетами HIMARS.

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