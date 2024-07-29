Еленовка. СБУ объявила о подозрении экс-руководителям, видимо замешанным в гибели пленных

По данным следствия, оба мужчины находились на "должностях", когда в ночь на 29 июля Россия взорвала тюрьму

Митинг в Киеве в память об украинских военнопленных, погибших при обстреле колонии в Еленовке (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-руководителям Еленовской колонии, которые могут быть причастны к гибели пленных украинских защитников. Об этом сообщила пресс-служба правоохранителей.

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СБУ и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу на двух мужчин, которых подозревают в причастности к массовому убийству украинских военнопленных на временно захваченной части территории Донецкой области в июле 2022 года.

По данным правоохранителей, речь идет о Сергее Евсюкове – экс-главе "Волновахской колонии ДНР" в поселке Еленовка и его бывшем первом заместителе – Дмитрии Неелове.

По данным следствия, оба мужчины находились на "должностях", когда в ночь на 29 июля Россия взорвала оккупационную тюрьму.

Правоохранители отметили, что оба подозреваемых осознавали последствия взрывов и количество пострадавших, но умышленно затягивали с эвакуацией раненых в медучреждения.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Евсюкову и Неелову о подозрении по статьям о жестоком обращении с военнопленными, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой.

В ноябре 2022 года обоих мужчин оккупанты "заменили на должностях", и сейчас они скрываются на временно захваченной части территории Донецкой области, добавили в СБУ.

Накануне бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" в день второй годовщины теракта в Еленовке призвали рассказать миру об этой трагедии. Военные провели акцию в центре Киева на Майдане независимости.

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