Оленівка. СБУ повідомила про підозру екскерівникам, які можуть бути причетні до загибелі полонених

За даними слідства, обидва чоловіки перебували на "посадах", коли в ніч проти 29 липня Росія підірвала тюрму

Мітинг у Києві в пам'ять про українських військовополонених, загиблих під час обстрілу колонії в Оленівці (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Служба безпеки України повідомила про підозру ексочільникам Оленівської колонії, які можуть бути причетні до загибелі полонених українських захисників. Про це повідомила пресслужба правоохоронців.

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СБУ й Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до масового вбивства українських військовополонених на тимчасово захопленій частині території Донеччини у липні 2022 року.

За даними правоохоронців, йдеться про Сергія Євсюкова – ексочільника "Волноваської колонії ДНР" у селищі Оленівка та його колишнього першого заступника – Дмитра Нейолова.

За даними слідства, обидва чоловіки перебували на "посадах", коли в ніч проти 29 липня Росія підірвала окупаційну тюрму.

Правоохоронці зазначили, що обидва підозрюваних усвідомлювали наслідки вибухів і кількість постраждалих, але умисно зволікали з евакуацією поранених до медустанов.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Євсюкову та Нейолову про підозру за статтями про жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою.

У листопаді 2022 року обох чоловіків окупанти "замінили на посадах", і зараз вони переховуються на тимчасово захопленій частині території Донеччини, додали в СБУ.

Напередодні бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" у день других роковин теракту в Оленівці закликали розповісти світу про цю трагедію. Військові провели акцію в центрі Києва на Майдані Незалежності.

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