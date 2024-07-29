Оленівка. СБУ повідомила про підозру екскерівникам, які можуть бути причетні до загибелі полонених
Служба безпеки України повідомила про підозру ексочільникам Оленівської колонії, які можуть бути причетні до загибелі полонених українських захисників. Про це повідомила пресслужба правоохоронців.
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СБУ й Офіс генерального прокурора зібрали доказову базу на двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до масового вбивства українських військовополонених на тимчасово захопленій частині території Донеччини у липні 2022 року.
За даними правоохоронців, йдеться про Сергія Євсюкова – ексочільника "Волноваської колонії ДНР" у селищі Оленівка та його колишнього першого заступника – Дмитра Нейолова.
За даними слідства, обидва чоловіки перебували на "посадах", коли в ніч проти 29 липня Росія підірвала окупаційну тюрму.
Правоохоронці зазначили, що обидва підозрюваних усвідомлювали наслідки вибухів і кількість постраждалих, але умисно зволікали з евакуацією поранених до медустанов.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Євсюкову та Нейолову про підозру за статтями про жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою.
У листопаді 2022 року обох чоловіків окупанти "замінили на посадах", і зараз вони переховуються на тимчасово захопленій частині території Донеччини, додали в СБУ.
Напередодні бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" у день других роковин теракту в Оленівці закликали розповісти світу про цю трагедію. Військові провели акцію в центрі Києва на Майдані Незалежності.
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- 29 липня 2022 року російські окупанти обстріляли колонію з українськими військовополоненими в Оленівці на тимчасово окупованій території Донбасу.
- 5 січня 2023 року повідомлялося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію з розслідування масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, оскільки окупанти так і не пустили експертів на місце злочину.
- 4 жовтня експерти ООН встановили, що боєприпас, яким обстріляли колонію з українськими військовополоненими, було запущено зі східного напрямку на захід. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що "ООН не може скласти 2+2 і зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ".
- За два роки після теракту в Оленівській колонії, де загинули щонайменше 50 українських військовополонених, а ще 151 був поранений, Росія так і не допустила на місце трагедії представників ООН.
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