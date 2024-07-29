ООН жодного разу не захотіла ознайомитися з українськими матеріалами щодо Оленівки – Лубінець

Уповноважений наголосив – Україна вимагає, щоб місія ООН якнайшвидше відновила свою роботу

Мітинг у Києві в пам'ять про українських військовополонених, загиблих під час обстрілу колонії в Оленівці (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

За два роки після теракту в Оленівці, місія ООН жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами. Про це написав уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець у Facebook.

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Лубінець повідомив, що неодноразово намагався зустрітися з учасниками місії ООН і висловлював готовність особисто передати матеріали, які є в України.

Однак, за його словами, в ООН жодного разу не погодилися ознайомитися з ними.

Також він пропонував російській уповноваженій з прав людини спільно відвідати місце трагедії, на що отримав відмову.

Уповноважений наголосив – Україна вимагає, щоб місія ООН якнайшвидше відновила свою роботу або була створена нова місія задля ретельного розслідування теракту в Оленівці.

29 липня СБУ повідомила про підозру ексочільникам Оленівської колонії, які можуть бути причетні до загибелі полонених українських захисників.

За даними правоохоронців, ідеться про Сергія Євсюкова – ексочільника "Волноваської колонії ДНР" у селищі Оленівка та його колишнього першого заступника – Дмитра Нейолова.

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