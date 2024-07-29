ООН жодного разу не захотіла ознайомитися з українськими матеріалами щодо Оленівки – Лубінець
За два роки після теракту в Оленівці, місія ООН жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами. Про це написав уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець у Facebook.
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Лубінець повідомив, що неодноразово намагався зустрітися з учасниками місії ООН і висловлював готовність особисто передати матеріали, які є в України.
Однак, за його словами, в ООН жодного разу не погодилися ознайомитися з ними.
Також він пропонував російській уповноваженій з прав людини спільно відвідати місце трагедії, на що отримав відмову.
Уповноважений наголосив – Україна вимагає, щоб місія ООН якнайшвидше відновила свою роботу або була створена нова місія задля ретельного розслідування теракту в Оленівці.
29 липня СБУ повідомила про підозру ексочільникам Оленівської колонії, які можуть бути причетні до загибелі полонених українських захисників.
За даними правоохоронців, ідеться про Сергія Євсюкова – ексочільника "Волноваської колонії ДНР" у селищі Оленівка та його колишнього першого заступника – Дмитра Нейолова.
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- 29 липня 2022 року російські окупанти обстріляли колонію з українськими військовополоненими в Оленівці на тимчасово окупованій території Донбасу.
- 5 січня 2023 року повідомлялося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію з розслідування масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, оскільки окупанти так і не пустили експертів на місце злочину.
- 4 жовтня експерти ООН встановили, що боєприпас, яким обстріляли колонію з українськими військовополоненими, було запущено зі східного напрямку на захід. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що "ООН не може скласти 2+2 і зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ".
- За два роки після теракту в Оленівській колонії, де загинули щонайменше 50 українських військовополонених, а ще 151 був поранений, Росія так і не допустила на місце трагедії представників ООН.
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