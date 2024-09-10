Голова Генасамблеї ООН: Ми не можемо змусити Росію дотримуватися міжнародного права

"ООН продовжує сподіватися та очікувати, що Росія виконуватиме свої обов'язки", – заявив Денніс Френсіс

Денніс Френсіс (Фото: ООН)

Організація Об'єднаних Націй не має інструментів та повноважень, щоб змусити Росію дотримуватись міжнародного права. Про це на пресконференції у Нью-Йорку заявив голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс.

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"Ми діємо відповідно до наших цінностей і переконань, сподіваючись, що всі країни-члени Організації Об'єднаних Націй дотримуватимуться своїх зобов'язань, зокрема щодо поваги до територіальної цілісності інших держав", – сказав Френсіс.

Він зазначив, що ООН продовжує сподіватися та очікувати, що Росія виконуватиме свої обов'язки. Водночас керівник Генасамблеї ООН сумнівається, чи має організація достатньо можливостей і повноважень, щоб примусити Росію дотримуватися Статуту ООН та міжнародного права.

Френсіс також вказав, що кожна країна ухвалює власні рішення, і висловив сподівання на якнайшвидше закінчення конфлікту.

Він наголосив, що Генеральна Асамблея ухвалила "ряд рішучих резолюцій", що закликають Росію дотримуватися закону і негайно вивести свої війська з України.

"Я сам додав до резолюції слово "негайно". Ця агресія Росії є грубим порушенням міжнародного права, і ми не можемо з цим миритися", – підкреслив Френсіс.

3 квітня 2024 року речник генсека Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжаррік засудив атаку українських безпілотників на об'єкти на території Росії.

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