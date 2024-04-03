Атака на завод дронів у Татарстані. Речник генсека ООН: Засуджуємо удари

Наслідки атаки на завод у Татарстані (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Речник генсека Організації об'єднаних націй Стефан Дюжаррік засудив атаку українських безпілотників на об'єкти на території Росії. Так він відповів на прохання російського пропагандиста прокоментувати "удар по Татарстану".

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У Дюжарріка запитали, чи має ООН коментар щодо дронової атаки на Татарстан, не уточнюючи, що саме він має на увазі.

"Ми виступаємо проти всіх нападів на громадянську інфраструктуру та закликаємо їх припинити", – відповів він.

Зранку 2 квітня безпілотники атакували російське підприємство в Єлабузі, яке випускає дрони. Співрозмовник LIGA.net у Міноборони заявив, що за цими ударами стоїть ГУР.

Пізніше співрозмовник у ГУР уточнив наслідки атаки: виробничі потужності підприємства зазнали серйозних пошкоджень.

"Ми не можемо говорити зараз про повне знищення виробничих потужностей. Але там є серйозні пошкодження. Частина з них – завдані самими росіянами, тобто їхнім використанням засобів протиповітряної й протиракетної оборони", – заявив він.

Того ж дня безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в Нижньокамську. Власні джерела LIGA.net повідомили, що це була спільна операція Служби безпеки України та ГУР.

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