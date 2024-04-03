ООН осудила удар по "гражданской инфраструктуре" в Татарстане. Там атаковали завод дронов
Последствия атаки на завод в Татарстане (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Представитель генсека Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик осудил атаку украинских беспилотников на объекты на территории России. Так он ответил на просьбу российского пропагандиста прокомментировать "удар по Татарстану".

У Дюжаррика спросили, есть ли у ООН комментарий относительно дроновой атаки на Татарстан, не уточняя, что именно он имеет в виду.

"Мы выступаем против всех нападений на гражданскую инфраструктуру и призываем их прекратить", – ответил он.

Утром 2 апреля беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны. Собеседник LIGA.net в Минобороны заявил, что за этими ударами стоит ГУР.

Позже собеседник в ГУР уточнил последствия атаки: производственные мощности предприятия получили серьезные повреждения.

"Мы не можем говорить сейчас о полном уничтожении производственных мощностей. Но там есть серьезные повреждения. Часть из них – нанесены самими россиянами, то есть их использованием средств противовоздушной и противоракетной обороны", – заявил он.

  • В тот же день беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске. Собственные источники LIGA.net сообщили, что это совместная операция Службы безопасности Украины и ГУР.

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