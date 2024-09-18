Зеленський затвердив склад делегації для участі у Генасамблеї ООН: хто до неї увійшов
ООН (Ілюстративне фото: Sarah Yenesel/EPA)

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким затвердив склад делегації України для участі в роботі 79-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Відповідне розпорядження №99/2024-рп оприлюднене на сайті Офісу президента.

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У документі йдеться, що глава делегації – міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Заступником глави делегації затверджено постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.

Також Зеленський включив в делегацію заступника очільника ОП Ігоря Жовкву, генерального прокурора Андрія Костіна (за згодою), заступницю керівника ОП Ірину Мудру, віцепрем'єр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерку юстиції Ольгу Стефанішину та голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова (за згодою).

Заступники членів делегації: посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (за згодою), директор Департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський.

  • 10 вересня у Нью-Йорку розпочала роботу чергова сесія Генасамблеї ООН, наприкінці місяця відбудуться дебати високого рівня за участю глав держав та урядів.
  • 16 вересня Голос Америки писав, що виступ Зеленського очікується 25 вересня.

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