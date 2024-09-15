Зеленский назвал пункты плана победы Украины, который покажет Байдену, Трампу и Харрис

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть план победы Украины, он содержит четыре ключевых пункта и один пункт, который касается периода после войны. Об этом глава государства рассказал в интервью для программы GPS Фарида Закарии на CNN.

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По словам Зеленского, он покажет свой план президенту Соединенных Штатов Джо Байдену во время визита в Нью-Йорк.

"Речь о безопасности. Речь о геополитическом месте Украины. Речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступна для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, но которые, считаю, будут интересны. Но я думаю, это основное", – сказал президент, не раскрывая деталей.

Он добавил, что если Байден поддержит этот план и его команды смогут предложить еще что-то, что усилит позиции Украины, Киев будет готов к этому.

Также Зеленский заявил о готовности показать свой план кандидатам в президенты США – Дональду Трампу и Камале Харрис. Президент заявил, что многие вещи зависят и от решений Конгресса США, поэтому намерен поделиться планом с американскими законодателями.

Зеленский уже неоднократно говорил о намерении предоставить мирный план Байдену, а также двум кандидатам в президенты США – Харрис и Трампу.

Позже в интервью NBC News президент объяснил, почему не анонсировал готовность передать план Байдену раньше: ожидал успеха ВСУ в Курской области.

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