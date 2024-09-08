Байден, Трамп и Харрис получат пошаговый план победы Украины в войне – Зеленский

Зеленский подчеркнул, что сейчас главной задачей является максимально укрепить позиции Украины в начале осени

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина предоставит детальный план победы в войне президенту США Джо Байдену, а также кандидатам Дональду Трампу и Камале Харрис. Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что на полях форума "Амброзетти" в Италии провел встречу с делегацией Конгресса США – говорили об определенных деталях плана победы Украины.

"А полностью мы представим все шаги президенту США Байдену и обоим кандидатам в президенты – Трампу и Харрис. Главное для нас сейчас – в начале осени максимально укрепить позиции Украины, украинцев", – сказал он.

Президент подчеркнул, что речь о защите украинских городов и сел от российского террора, о больших возможностях для Сил обороны, выполняющих боевые задачи на Покровском, Торецком, Кураховском направлениях и других точках наибольшего сосредоточения российских сил.

Он также добавил, что Украина продолжает на всех уровнях убеждать партнеров в разрешении на удары по военным целям в РФ дальнобойным оружием.

"Россия может уклоняться от поисков мира ровно настолько, насколько мир уклоняется от сильных решений ради поражения для России. Дальнобойность – одно из ключевых, стратегических решений", – сказал Зеленский.

В конце августа Зеленский уже говорил, что представит план победы Украины Байдену, а также Харрис и Трампу, "потому что мы не знаем, кто будет президентом США, а выполнить этот план очень хочется".

В интервью NBC News, вышедшем 5 сентября, Зеленский снова анонсировал, что покажет план победы Байдену. Объяснил – раньше не делал этого, потому что ждал успеха Украины в Курской области.

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