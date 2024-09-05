Зеленский покажет Байдену план победы, который не зависит от РФ. Ждал успеха под Курском

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский покажет план победы Украины в войне президенту США Джо Байдену. В интервью NBC News он рассказал, что раньше не делал этого, потому что ожидал успеха Украины в Курской области.

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Зеленский подчеркнул, что украинская операция в Курской области является частью плана победы, более масштабной военно-политической операции, и пока что Вооруженные Силы Украины будут удерживать эти территории.

"Я хотел показать план нашей победы президенту Байдену. Но я хотел его показать после того, как у нас будет успех в Курской области. Поэтому я раньше этого не делал <…> Я построил этот план согласно тому, что он может быть реализован благодаря нашим партнерам, а не благодаря желанию или нежеланию РФ", – сказал президент.

Он отметил, что для него было очень важно, чтобы потом никто из партнеров не говорил, пойдет или не пойдет на это Россия, так как от нее этот план не зависит.

В конце августа Зеленский уже говорил, что представит план победы Украины Байдену. Также он передаст его кандидатам в президенты США Камали Харрис и Дональду Трампу, "потому что мы не знаем, кто будет президентом США, а выполнить этот план очень хочется".

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа Зеленский признал ее проведение.

Украина контролирует в Курской области около 100 населенных пунктов и ежедневно продвигается. Сотни оккупантов попали в плен ВСУ.

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