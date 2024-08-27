"Один из пунктов плана победы". Зеленский рассказал о цели операции в Курской области

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Операция украинских военных в Курской области – один из пунктов плана победы Украины над российским агрессором. Об этом на форуме "Украина 2024. Независимость" заявил президент Владимир Зеленский.

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"Связана ли Курская операция со вторым Саммитом мира? Да, потому что Курская операция – один из пунктов плана победы Украины", – сказал глава государства.

Отвечая на вопрос, чего достигла Украина, начав наступление в Курской области, Зеленский сказал: "Прежде всего оккупация Харьковской области была остановлена. У нас была информация о создании буферных зон в Харьковской области, а затем на севере. Не знали конкретики, но понимали, что Сумская и Черниговская области – вот что возможно в планах".

По его словам, Курская операция предотвратила оккупацию Сумской и Черниговской областей, а также "разбила большое количество российских войск".

Касаясь того, насколько сложна сейчас ситуация на Донецком направлении и правильно ли было начинать при этом операцию в Курской области, Зеленский напомнил, что РФ уже перебрасывает войну "домой" с других направлений в Украине.

"Будет ли это дальше – зависит от нас, от того, насколько успешно мы будем продвигаться и продолжать Курскую операцию", – подытожил президент.

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