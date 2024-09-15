Мирный план не должен быть навязан Украине извне – Салливан

Любая мирная инициатива, противоречащая суверенитету, свободе и демократии, не будет справедлива и устойчива, считает Джейк Салливан

Джейк Саллиан (Фото: Shawn Thew/EPA)

Украинское правительство должно самостоятельно определять, как закончится война, а мирный план не должен быть навязан Киеву извне. Такое мнение высказал советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, передает издание Politico.

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"Я считаю, что любой мирный план, направленный на то, чтобы по сути навязать мир народу Украины, который противоречит основным принципам суверенитета и территориальной целостности, демократии и свободы, не будет справедливым и устойчивым", — сказал Салливан.

В материале Politico говорится, что были предложены разные инициативы по урегулированию войны в Украине, включая самопровозглашенные "миротворческие миссии" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Но только Формула мира, предложенная президентом Владимиром Зеленским, предполагает возвращение всех украинских территорий, захваченных Россией.

12 сентября кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США может предложить план завершения войны, предусматривающий создание "демилитаризованной зоны" на территориях Украины, оккупированных Россией. Также, согласно этому плану, Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

11 сентября 2024 года на дебатах с Харрис Трамп сказал, что США заинтересованы в окончании войны в Украине. В то же время, он не сказал, хочет ли победы Украины.

Харрис прокомментировала заявление Трампа об "окончании войны за 24 часа". Она считает, что ее оппонент может просто сдаться.

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