Мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні – Салліван

Будь-яка мирна ініціатива, яка суперечить суверенітету, свободі та демократії, не буде справедливою та стійкою, вважає Джейк Салліван

Джейк Салліан (Фото: Shawn Thew/EPA)

Український уряд має самостійно визначати, як закінчиться війна, а мирний план не повинен бути нав'язаний Києву ззовні. Таку думку висловив радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван, передає видання Politico.

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"Я вважаю, що будь-який мирний план, спрямований на те, щоб по суті нав'язати мир народу України, який суперечить основним принципам суверенітету та територіальної цілісності, демократії та свободи, не є справедливим та стійким", – сказав Салліван.

У матеріалі Politico йдеться, що були запропоновані різні ініціативи для врегулювання війни в Україні, включаючи самопроголошені "миротворчі місії" прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Але лише Формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленським, передбачає повернення всіх українських територій, захоплених Росією.

12 вересня кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у США може запропонувати план завершення війни, який передбачає створення "демілітаризованої зони" на територіях України, окупованих Росією. Також, згідно з цим планом, Україна має відмовитися від вступу до НАТО.

11 вересня 2024 року на дебатах з Гарріс Трамп сказав, що США зацікавлені у закінченні війни в Україні. Водночас він не сказав, чи хоче перемоги України.

Гарріс прокоментувала заяву Трампа про "закінчення війни за 24 години". Вона вважає, що її опонент може просто здатися.

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