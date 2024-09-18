Зеленський: План перемоги готовий, найголовніше тепер – рішучість його втілити

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив про готовність Плану перемоги, який зокрема планують представити американському лідерові Джозефу Байдену.

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За словами Зеленського, вже повністю підготовлений План перемоги — усі його пункти, ключові акценти, а також визначені необхідні додатки з деталями до нього.

Президент зазначив, що найголовніше тепер — рішучість реалізувати цей План.

"Немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Нам потрібна надійна й тривала безпека для України, а отже – усієї Європи", – заявив голова держави.

Раніше Зеленський повідомив про намір передати свій план президенту США Байдену, а також двом кандидатам на цю посаду – Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

16 вересня, український лідер зазначав, що у плані більш ніж на 90% "усе виписано", а вже 17-го він повідомив про нараду щодо військового наповнення цього Плану – було підготовлено зміст для відповідного пакета допомоги.

Того ж дня постійна представниця Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявляла, що країна вже бачила мирний план Зеленського — і США вважають, що його стратегія та план можуть працювати. Офіційно про передання плану ще не оголошували, його мають показати американській стороні під час участі у Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку. Виступ Зеленського там очікується 25 вересня.

В інтерв'ю NBC News голова української держави пояснив, чому не анонсував готовність передати план Байдену раніше: чекав на успіх ЗСУ в Курській області.

Тим часом навколо цього плану стали ширитися чутки. Зокрема, німецький таблоїд Bild заявляв, що план буцімто передбачає замороження бойових дій на деяких напрямках фронту – у Зеленського це спростували.

Також Зеленський заявляв, що план перемоги містить чотири ключові пункти й один пункт, який стосується періоду після війни.

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